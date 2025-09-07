צה״ל פועל ליירט 3 כטב"מים ששוגרו מתימן לישראל. בסוף השבוע הקודם ארגון הטרור החות'י המשיך לשגר טילים וכטב"מים לעבר מדינת ישראל. צה"ל יירט שני כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.
בנוסף פחות מ-24 שעות ארגון הטרור ירה שלושה טילים לעבר ישראל. בשעה 05:40 בבוקר הוציא דובר צה"ל את ההודעה לפיה מערכות ההגנה זיהו שיגור מתימן לעבר ישראל וכי הם פועלים לסכלו". עם זאת, מלבד ההודעה הזו לא הופעלו התראות או אזעקות באפליקציות השונות ובפיקוד העורף.
ומה חשבנו ? שהם יבליגו ?הם צרה צרורה !!13:55 07.09.2025
