נחנך מתקן אימונים ייעודי חדש ברמת הגולן, המיועד להכשרת כוחות ללחימה משולבת בתנאים המדמים את גזרת לבנון, צפו בתמונות

דובר צה"ל מפרסם היום (ראשון) כי היום בחמישי האחרון נחנך מתקן אימונים ייעודי חדש בצפון הארץ, המיועד להכשרת כוחות ללחימה משולבת בתנאים המדמים את גזרת לבנון. ההשתלמות הראשונה במתקן התקיימה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, בשיתוף בית הספר לקומנדו, גדודי הנדסה ושריון, לוחמי מילואים מחטיבה 551 וחיל האוויר.

בהשתלמות ביקרו מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, תת-אלוף אליעד מואטי, ומפקדים בכירים נוספים.המתקן הוקם על ידי מנהלת גבולות ותפר ואגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, כחלק מתהליך למידה מבצעי שבו זוהה הצורך במתחם אימונים ייעודי המותאם לאתגרי הלחימה בגבול הצפון.

המתקן מאפשר אימונים משולבים של חי"ר, שריון והנדסה, תרגולי אש חיה בתוך מבנים ומחוצה להם, והפעלת מגוון רחב של אמצעי לחימה. הוא נועד לספק תשתית הכשרה מציאותית ומדויקת, שתשפר את כשירות הכוחות לקראת תרחישי לחימה מורכבים. המתקן יופעל על ידי המרכז הצפוני לאימונים תחת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה.

בדברים שנשא במהלך ההשתלמות, הדגיש מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, את חשיבות החזרה לכשירות מבצעית: "צה"ל חוזר להתאמן, לצד כל האתגרים בכל הגבולות, ובמיוחד ברצועת עזה. אני רוצה לייחד את דבריי לאנשי המילואים, שהם השמנה והסלתה של מדינת ישראל. הם שווים באופן מוחלט לכוחות הסדיר, ואף יותר מכך.

קורסי ההכשרה, כמו קורס מפקדי פלוגות וגדודים, הם שמורת טבע שנועדה להבטיח שאיש מילואים יהיה מוכן למשימותיו."החניכה של המתקן וההשתלמות שנערכה בו משקפות את מחויבות צה"ל לשיפור המוכנות המבצעית, תוך שימת דגש על שילוב כוחות סדיר ומילואים והתאמת האימונים לאתגרים האסטרטגיים בגבול הצפון.