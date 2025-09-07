73% מבנות הזוג נפגעו תעסוקתית, כמעט מחצית מהסטודנטיות דיווחו על פגיעה בלימודים, ו־34% ממשפחות המילואים נקלעו לקושי בעקבות "חרבות ברזל".

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לראשונה סקר מקיף על משפחות משרתי המילואים ששירתו מאז ה־7 באוקטובר 2023 במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". מהנתונים עולה תמונה מורכבת של פגיעה רחבה בתעסוקה, בלימודים ובמצב הכלכלי – הן של המשרתים עצמם והן של בני ובנות זוגם.

פגיעה תעסוקתית נרחבת

הסקר מגלה כי 73% מבנות הזוג העצמאיות של משרתי המילואים דיווחו על פגיעה בעסק, לעומת 25% מהשכירות שנפגעו במעמדן התעסוקתי. בקרב שכירות נוספו עוד 30% שדיווחו על פגיעה בשכר ו־3% שפוטרו. כמעט מחצית מבנות הזוג שלא עבדו לפני 7 באוקטובר החלו לעבוד מאז, רובן כשכירות – עדות לשינוי שנכפה בעקבות המציאות הכלכלית.

עוד באותו נושא הרמטכ"ל בעזה: "יצאנו לשלב השני של מבצע מרכבות גדעון" 16:47 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

לימודים אקדמיים תחת לחץ

משרתי מילואים סטודנטים הפגינו יציבות יחסית: רק 11.6% ביטלו את הרשמתם ללימודי תואר ראשון, לעומת 14.4% בקרב סטודנטים שלא שירתו. עם זאת, ההשפעה על בנות הזוג הסטודנטיות הייתה חריפה: 47% דיווחו על פגיעה בציונים, 29% על דחיית קורסים ו־8% הפסיקו את לימודיהן. במוסדות האקדמיים הוענקו הקלות ל־45% מהן.

פגיעה כלכלית ממשית

34% ממשפחות המשרתים דיווחו על קושי כלכלי בעקבות שירות המילואים. בקרב גרושות ורווקות עם ילדים משותפים עם משרת המילואים – השיעור גבוה בהרבה: 58% ו־48% בהתאמה. גם משפחות של משרתי זרוע היבשה נפגעו יותר מהממוצע – 37% מהן דיווחו על קשיים. ככל שמספר ימי המילואים עלה, כך החריפה המצוקה הכלכלית: מ־28% בקרב משפחות של משרתי עד 50 יום ל־38% בקרב משפחות של משרתי 250 יום ומעלה.