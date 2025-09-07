בעוד הפוליטיקאים נערכים לעוד קמפיין אגרסיבי, בציבור גובר המיאוס מהפילוג ומהאשמות – והקולות ניתנים לאלה שמציעים אחדות ושקט

״הם מסתכלים על מצב המדינה בצורה מנותקת, כאילו לא היה השבעה באוקטובר, כאילו המריבות שלנו עם עצמנו והפילוג הפנימי לא הוביל אותנו לתהום״. כך אמר לי יועץ פלמנטרי של חבר כנסת, כשבדבריו ניכרה תחושת תסכול בוערת.

בצל הכניסה לשנת בחירות (או חצי שנת בחירות, אם תשאלו רבים במערכת הפוליטית), נראה כי הפוליטיקאים מתכוננים לעוד קמפיין אגרסיבי ומלוכלך. אלא שבעוד המערכת מתבוססת במאבקים ובחילופי האשמות, בציבור הישראלי מורגש מיאוס גובר מהנורמה הפוליטית של תקיפת האחר לשם העצמת עצמך.

הציבור מאס במלחמות פוליטיות

דובר של חבר אופיזיציה מזכיר את בני גנץ שזינק במנדטים כשהצטייר ממלכתי, אך התרסק כשיצא מהממשלה ונבגד על ידי שותפיו. על פי אותו דובר, נפתלי בנט מזהה את הלך הרוח הנוכחי: "הוא מסרב להתראיין בארץ, וגם כשהוא מתראיין לסגל או לכספית – הוא עושה הכל כדי לא להתחייב עם מי ישב ואם מי לא. הוא מבין שהציבור רוצה שקט, רוצה ביחד. הוא מבין את זה כי הוא מגיע מבחוץ, לא מהלכלוך הפוליטי של הכנסת ה־25."

לדבריו, "האנשים שמחזיקים כעת את תפקידי הכוח – מסתכלים על ביבי, על יאיר גולן, על טלי גוטליב – וחושבים שכוח, איומים ובוז יובילו אותם למעלה. זה פוגע בהם פוליטית, ושובר את המדינה מבפנים."

יועז הנדל ככוח מפתיע

לצד בנט, גם יועז הנדל מנסה לבנות את עצמו כקול של איחוד. "הם זוג אנשי ימין, ולכן קל להם יותר להגיע לרוב הציבור הבוחר. הם מגיעים מחוץ למערכת הפוליטית העכשווית ומבינים שאחדות תופסת את הישראלי הממוצע. הם לא שוללים אף אחד, מתמקדים באחדות ובמילואימניקים. בסקרים האחרונים נראה שהמפלגה של הנדל מתייצבת סביב שישה מנדטים – מספרים שיכולים להפוך אותו ללשון המאזניים," אמר הדובר.

"לא יהיו עוד ממשלות קטנות"

ח"כ מהאופוזיציה אמר לי בחיוך: "לא יהיו עוד ממשלות קטנות. לציבור מגיע לקבל את מגוון הקולות בממשלה, שלא יהיה אדם במדינה שמרגיש שאין לאידיאולוגיה שלו מקום בממשלת ישראל." אולם כשנשאל האם הדבר אומר ישיבה משותפת עם נתניהו, בן גביר והחרדים – הוא השיב בשלילה.