עיריית תל אביב מפרסמת את זוכי פרס סוקולוב 2025: שני כתבים של הארץ, קריקטוריסט מצביע מרצ, אשתו של רביב דרוקר ויוצרי הסדרה על הטייסת של חולדאי

גם השנה אין אף ימני שזוכה בפרס סוקולוב לעיתונות הכתובה מטעם עיריית תל אביב. ועדות הפרס העניקו את הפרסים היוקרתיים בברנז'ה, לעיתונאי הארץ, כתבת ידיעות והמאייר של מעריב.

הפרסים בסך 18,000 ₪, יוענקו לזוכים בעוד כשלושה חודשים במעמד ראש עיריית תל-אביב, רון חולדאי.

פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה

חברי ועדת השופטים: גיל עומר (יו"ר), לינוי בר-גפן, יפעת גליק, דורון גלעזר, פרופ' זהר שביט, החליטו להעניק את פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה לשנת 2025 לעיתונאי הארץ: ג'וש בריינר וניר חסון.

לפי נימוקי ועדת הפרס:

ג’וש בריינר – הוועדה החליטה להעניק את הפרס על כתיבתו, שהעמידה על סדר היום הציבורי שאלות הנוגעות לחופש הביטוי, לזכויות אדם ולשלטון החוק.

כתיבתו שחשפה ליקויים חמורים במערכת אכיפת החוק, ובכלל זה במשרד הממונה עליה ובשר העומד בראשו, תוך הפגנת אומץ עיתונאי ועמידה איתנה ובלתי מתפשרת מול מוקדי כוח חזקים ממנו. באמצעות תחקיריו וחשיפותיו הצליח לא אחת לגרום לשינוי של ממש של המציאות.

ניר חסון – בשל כתיבתו המקצועית האמיצה המתאפיינת בחתירה לא מתפשרת לאמת, ועמידתו הנחושה על עיסוק בנושאים שאינם נוחים לרבים מאזרחי ישראל. חסון הוא אחד העיתונאים היחידים בישראל שבחר, בעקבות זוועות ה־7 באוקטובר, להפנות זרקור גם לגורלם של תושבי רצועת עזה, ולהציג את סבלה של האוכלוסייה האזרחית בעקבות המלחמה. הוא מעניק באופן שיטתי ומתמשך קול לאוכלוסייה שעיתונאים ברוב כלי התקשורת בישראל נמנעים מלעסוק בה.

פרס סוקולב לתקשורת אלקטרונית – סרט תעודה על הטייסת

חברי ועדת השופטים: חן אריאלי (יו"ר), חן ארצי סרור, ד"ר ענת באלינט, פרופ' חיליק לימור, קרינה שטוטלנד, החליטו להעניק את פרס סוקולוב לתקשורת האלקטרונית לשנת 2025 לאמנון רבי, סימה קדמון וגלעד טוקטלי עבור יצירתם המשותפת, הסדרה התיעודית "האחת" (כאן 11). ולעיתונאית והבמאית ענת גורן.

אמנון רבי, סימה קדמון וגלעד טוקטלי עבור יצירתם המשותפת, הסדרה התיעודית "האחת" (כאן 11) – חברי ועדת הפרס סוקולוב החליטו פה אחד להעניק את הפרס לעבודה עיתונאית מצטיינת לאמנון רבי, סימה קדמון וגלעד טוקטלי עבור יצירתם המשותפת, הסדרה התיעודית "האחת" (כאן 11).

הסדרה בת ארבעת הפרקים הביאה את סיפורה של טייסת הפנטומים 201 ("האחת") של חיל האוויר במהלך מלחמת יום כיפור, זאת במלאת 50 שנים למלחמה. סדרת התעודה הצטיינה בעשייה עיתונאית נדירה באיכותה, ששילבה תחקיר מעמיק, ראיונות אינטימיים ובימוי מוקפד. באמצעות קטעי ארכיון נדירים, שחזורים וראיונות אישיים עם טייסי ונווטי הטייסת, הצליחה הסדרה להציג את חוויית המלחמה ופניה האנושיים באופן כן ונוגע ללב.

עשייה עיתונאית זו תרמה הסדרה לדיון הציבורי על מלחמה ומחיריה, והציבה מודל של שיח אמיץ ואחראי שמחויב לחשבון נפש, כנות ופתיחות מוחלטת. בכך למעשה יש ל"האחת" משקל ציבורי שהוא מעבר לדיון במלחמת יום כיפור: היא שימשה תמרור אזהרה מפני יוהרת הכוח והציבה רף ראוי לאחריות ולשקיפות הנדרשות מכל מי שמעורב בניהול מדיניות ביטחון, קבלת החלטות ביציאה למלחמה והשתתפות בה בתפקידי פיקוד ולחימה. על תרומה חשובה זו החליטה הוועדה להעניק לשלושת היוצרים את הפרס.

בעירייה שכחו לציין כי רון חולדאי שמעניק את הפרס היה ממלא מקום מפקד טייסת 'האחת', והוא מראוין בתכנית.

ענת גורן – פרס סוקולוב לתקשורת האלקטרונית מוענק לענת גורן על עבודה דוקומנטרית ואקטיביסטית לאורך שני עשורים בחצר האחורית של החברה הישראלית. לאורך שנים גורן מעניקה קול ובמה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מקהילות שונות. היא מלווה באופן אישי ובמסירות את מי שהושתקו שנים ארוכות, מעניקה מעטפת ומאפשרת לנפגעות ונפגעים לקחת בעלות על סיפורן/ם ולהביא אותו לידיעת הציבור באופן מלא, מקיף ורגיש.

באמצעות השפה הטלוויזיונית התיעודית הייחודית והנוקבת שפיתחה, גורן חושפת לעיני הציבור את מה שפעמים רבות נותר סמוי מן העין. ביצירתה התיעודית האמיצה חושפת גורן תופעות שהוסתרו מהציבור, מתעמתת עם בעלי כוח ומעניקה קול לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. סרטיה הסירו את נטל הבושה, פתחו שיח ציבורי חשוב והובילו לדיונים בכנסת ולקידום חקיקה, לצד ליווי אישי מתמשך ותמיכה אקטיביסטית מחוץ למסך.

בהודעה לעיתונות לא צוין כי גורן היא בת זוגו של רביב דרוקר, כתב חדשות 13 שעומד בראש החזית התקשורתית נגד ראש הממשלה נתניהו.

פרס המאייר – לאורי פינק

חברי ועדת השופטים: צחי פרבר (יו"ר), ד"ר מיקי גרדוש, דניאלה גרדוש-סנטו, פרופ' ענת קציר, מאיר עוזיאל, החליטו להעניק את פרס דוש לקריקטורה לשנת 2025 לאורי פינק.

אורי פינק – יוצר מרכזי בתחום הקריקטורה והקומיקס בישראל ובעל תרומת רבת שנים לתרבות החזותית הישראלית. מדי יום הוא מפרסם קריקטורה פוליטית שנונה ומושחזת לאירועים אקטואליים בעיתון מעריב. פינק הוא מחלוצי הקומיקס המקומי המודרני, ויצר בסגנונו הייחודי עשרות דמויות בלתי נשכחות, אשר שיקפו במבט מחויך וסאטירי את הלכי הרוח המשתנים בחברה הישראלית. עשייתו הפורייה היא משמעותית ורבת השפעה על צעירים לדורותיהם. לצד עבודתו ככותב ומאייר שהוציא לאור עשרות ספרים, פינק ממשיך ופועל לקידום והתפתחות התחום דרך תחרויות, סדנאות, כמו גם יוזמות בינלאומיות רבות.

בסך הכל מדובר בשני כתבי הארץ, אחד מהם שמאל קיצוני, סימה קדמון שמביעה עמדות שמאל בעיתון ידיעות אחרונות ולאורי פינק, שהצהיר כי הוא מצביע מרצ, ומפרסם ברשתות החברתיות איך הוא אוכל חזיר.