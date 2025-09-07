בפגישה רשמית בבודפשט הדגיש מזכיר המדינה ההונגרי את תמיכתו בישראל ובמתיישבים; דגן: "מנהיגות אמיצה שנותנת רוח גבית לריבונות"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן סיים בסוף השבוע בליץ פגישות של יומיים בבודפשט, בירת הונגריה, במטרה לחזק את הווטו ההונגרי באיחוד האירופי כנגד הסנקציות על ריבונות ביהודה ושומרון וכנגד יוזמות להקמת מדינה פלסטינית.

לאחר פגישה תקדימית עם שר החוץ ההונגרי, הוזמן דגן גם לפגישה רשמית עם מזכיר המדינה מיקלוש סולטש, בלשכת ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן. מדובר בצעד חריג וראשוני – זו הפעם הראשונה שבה ראש רשות מיהודה ושומרון מוזמן לפגישה רשמית בלשכת מזכיר מדינה באיחוד האירופי.

במהלך הפגישה הציג דגן את מפות הריבונות והסביר את החשיבות הביטחונית וההיסטורית של השומרון לישראל, במיוחד אחרי אירועי 7 באוקטובר. עוד הדגיש כי בלימת יוזמות הסנקציות באירופה היא קריטית, וקרא להונגריה להמשיך לעמוד כחומת מגן באמצעות זכות הווטו. בסיום הפגישה העניק דגן למזכיר המדינה את "מדליית השומרון".

סולטש אמר: "אנחנו מחשיבים את עצמאותה של ישראל ואת המאבק שהיא מנהלת כחשובים במיוחד בשבועות, בחודשים ובשנים הקשים הללו. אנו עומדים בסולידריות עם כל מי שנלחם על עמו ועל אדמתו הקדומה".

דגן השיב: "הונגריה מראה לעולם שאפשר לעמוד לצד ישראל גם בזמנים קשים. המנהיגות האמיצה הזו נותנת רוח גבית לדרישה שלנו להביא סוף סוף לריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון."

הפגישה בבודפשט מגיעה פחות משבוע לאחר מסיבת העיתונאים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראשי מועצת יש"ע, שקראו להחלת ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון. סמוטריץ' אמר אז כי "הגיעה העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ולהוריד מן הפרק אחת ולתמיד את רעיון חלוקת הארץ הקטנטנה שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה."