סער בפגישה עם מקבילו הדני: "המדינות שתומכות בהקמת מדינה פלסטינית מתעלמות מהעובדות החשובות ביותר שמראות שהרשות הפלסטינית אינה ראויה למדינה"

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (ראשון) עם מקבילו הדני לארס ראסמוסן. במפגש התייחס סער להכרה של מדינות אירופה במדינה פלסטינית "המדינות שתומכות בהקמת מדינה פלסטינית מתעלמות מהעובדות החשובות ביותר שמראות שהרשות הפלסטינית אינה ראויה למדינה"

דברי שר החוץ גדעון סער: "המדינות שתומכות בהקמת מדינה פלסטינית מתעלמות מהעובדות החשובות ביותר שמראות שלרשות הפלסטינית לא מגיעה מדינה. לפי הפעולות שלה – היא לא ראויה למדינה.בהסכמי אוסלו הם התחייבו להילחם בטרור – הם מעולם לא עשו זאת. זו הסיבה שאנחנו אלה שנאלצים לפעול, גם ביהודה ושומרון. אם תסתכלו בבתי הכלא ברמאללה, לא תמצאו שם מחבלים. הם התחייבו לדאוג לביטחון – והם לא קיימו".

"שנית, הם מתגמלים ומעודדים טרור באמצעות מדיניות ה"Pay for Slay" – תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם. הם טוענים שהם שינו את זה, אבל הם רק שינו את השיטה בה הם מעבירים את הכסף, מבלי לנתק את עצמם מהאתוס של טרור בחברה הפלסטינית. שלישית, ההסתה – בגני הילדים, בבתי הספר, בספרי הלימוד. זה נורא. וזה כבר עכשיו מרעיל את המוחות של הדור הצעיר. בלי ניתוק מהבעיות האלה – ההסתה נגד יהודים, ישראל וטרור – לא יהיה ניתן לבנות תהליך שלום אמין".

"אבל מדינות מסוימות מתעלמות מזה. אני שמח שמזכיר המדינה רוביו, עם שתי החלטות שונות, שם לאחרונה את הנושאים האלה על השולחן, ואמר באופן גלוי שהרשות הפלסטינית ואש”ף אינם עומדים בהתחייבויותיהם בסוגיות היסוד הללו. לכן זה לא רציני לדרוש מישראל לדון במדינה פלסטינית או לתת להם כזאת. אי אפשר להתעלם מהמציאות ביהודה ושומרון ובעזה. לדרוש מישראל לסכן את עתידה וביטחונה – זה דבר שפשוט לא נעשה".