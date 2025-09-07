סרלאוף מאשים את שר האוצר בהעברת מאות מיליוני שקלים שיועדו לנגב ולגליל – ומבהיר: עוצמה יהודית תתנגד להגדלת הגירעון עד שיוחזר התקציב

ח"כ יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) תקף הערב (ראשון) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות מה שהוא מגדיר כ"העברת מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למשרד הנגב והגליל ליעדים אחרים".

בפוסט חריף שפרסם ברשת X כתב וסרלאוף:

"כשפרשנו מהממשלה, בצלאל סמוטריץ׳ עשה מעשה מכוער מאד. הוא לקח מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למשרד הנגב והגליל והעביר אותם לכל מיני דברים שהשד יודע מה עשה איתם. כשחזרנו לממשלה, העברתי לו מסר שהתקציב הזה הוא לא של אבא שלו ולכן אני דורש שיחזיר אותו מיד. הוא, כהרגלו, שם עליי פס מהמקפצה. אבל המקפצה היא לא עליי כמובן – היא על התושבים שגרים באזורים הכי מוחלשים."

עוד באותו נושא שר האוצר ושר הביטחון בהודעה משותפת 10:00 | גיא עזרא 1 0 😀 👏

וסרלאוף הוסיף כי בעקבות קיצוץ התקציב, משרד הנגב והגליל נאלץ לצמצם בתוכניות בסיסיות למען תושבי הפריפריה: "תושבים ששנים הופקרו משל היו החצר האחורית של המדינה. המשרד שלי יצטרך לקצץ בתוכניות בסיסיות למען תושבי הנגב והגליל כדי להאכיל את הקומבינות של שר האוצר."

בהמשך כתב וסרלאוף כי יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר הנחה את שרי המפלגה להתנגד להצבעה על הגדלת הגירעון בממשלה עד שהנושא יתוקן: "בצלאל, אתה רוצה לעשות פוליטיקה? תנסה לקחת קרדיטים על הפרויקטים של המשרד שלי מצידי – אבל שחרר לתושבים את הכסף שמגיע להם. אל תגזול את כבשת הרש."

כזכור, בתחילת השנה, זמן קצר לאחר שהגיש את התפטרותו מהממשלה, הודיע שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף על העברת תקציב מנועי צמיחה לרשויות המקומיות בנגב ובגליל בהיקף של 111 מיליון שקלים. התקציבים יועדו למיזמים רחבי היקף ובהם שדרוג תשתיות, פיתוח סביבתי, חיזוק התיירות והקמת מרכזי פנאי ותרבות.