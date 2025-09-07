מנהל הלחימה לשעבר באוגדת עזה טוען כי הפצ"רית והיועמ"שית מגבילות את הצבא ופוגעות ביכולת להגן על החיילים בזמן הלחימה ברצועה

תא"ל במיל' אורן סולומון ששימש במהלך המלחמה כמנהל הלחימה של אוגדת עזה, אומר הבוקר (ראשון) לאבי רצון ברדיו גלי ישראל כי הנחיותיה של הפצ"רית מסכנות את לוחמי צה"ל.

לדבריו של סולומון "כוח צבאי לבד יכול להביא את ההישגים אבל נצטרך לשלב אסטרטגיה כדי לקצר את הזמן ולצמצם את הפגיעה בלוחמינו. אחד הדברים הוא הפרדת האוכלוסייה מחמאס – לא לאפשר הישארות של אוכלוסייה ומי שבוחר למרות האזהרות של ישראל להיזהר האחריות היא אך ורק שלו. הוא מסתכן בכך שאין אספקה, יסגרו לו את המים והחשמל וביום שיחליט לצאת נאפשר לו."

לטענתו של סולומון "את הפעולות האלה אנחנו חייבים לעשות אבל כרגע ההנחיות המשפטיות שאגב מעולם לא פורסמו – ואני מכיר אותם מבפנים, ההנחיות גם של הפצ"רית וגם של היועמ"שית לא מאפשרים את הדבר הזה."

"תדע כל אישה ששולחת את בעלה למילואים, תדע כל אם עברייה ששולחת את בנה ללחימה, וידע כל ילד שאביו נלחם שם – שאפשר וצריך לעשות הרבה יותר כדי להקטין את הסיכון לפגיעה בהם" אומר סולומון.

נזכיר כי בשנה האחרונה סולומון, שהיה מנהל הלחימה של אוגדת עזה, הודח מתפקידו במילואים, מבלי שצה״ל סיפק לכך כל הסבר. בנוסף סיפר סולומון כי גם זומן לחקירת מצ״ח. לפי צה״ל, נפתחה נגדו חקירה בגין חשד לעבירות ביטחון מידע חמורות. בצה״ל הבהירו כי הוא לא נעצר, אלא זומן לחקירה והתייצב אליה, ושהחקירה מצויה בתחילתה.