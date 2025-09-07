בעקבות האזעקות שנשמעו הבוקר (ראשון) בנתיבות ובעוטף עזה – בזמן הסעות התלמידים למוסדות החינוך – פיקוד העורף פרסם הנחיות מיוחדות להתנהלות נכונה בזמן קבלת התרעה בהסעות תלמידים.
על פי ההנחיות, על הנהג לעצור בבטחה בצד הדרך ולפתוח את הדלתות. על התלמידים להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על ראשם עם הידיים.
מדובר צה"ל נמסר מוקדם יותר הבוקר, כי כי האזעקות הופעלו בעקבות ירי של שני שיגורים ממרכז רצועת עזה לעבר שטח ישראל. אחד מהשיגורים יורט בהצלחה, ואילו השני נפל בשטח פתוח.
פיקוד העורף הדגיש בהודעתו כי "הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים", וקרא לכל הנוגעים בדבר לפעול על פי ההנחיות בשעת חירום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים