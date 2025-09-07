נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, סיכמו בפגישתם האחרונה כי איחוד האמירויות תיסוג מהסכמי אברהם במקרה שישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון. כך דווח על ידי העיתונאי רועי קייס בחדשות כאן.

על פי הדיווח, האיום הזה מהווה "קו אדום" מבחינת האמירתים, שתיאמו את עמדותיהם בנושא עם סעודיה. גורם מבית המלוכה הסעודי ציין כי סיפוח ישראלי של שטחים ביהודה ושומרון עלול לסתום את הגולל על הסיכויים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.

עוד הוסיף הגורם הסעודי כי ביצוע מהלכים כאלו משרת את האינטרסים של איראן וחמאס, שמעוניינים למנוע קשרים בין ישראל למדינות ערב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

הרצוג על סעודיה (צילום: המכון הישראלי לדמוקרטיה)