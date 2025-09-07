נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, סיכמו בפגישתם האחרונה כי איחוד האמירויות תיסוג מהסכמי אברהם במקרה שישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון. כך דווח על ידי העיתונאי רועי קייס בחדשות כאן.
על פי הדיווח, האיום הזה מהווה "קו אדום" מבחינת האמירתים, שתיאמו את עמדותיהם בנושא עם סעודיה. גורם מבית המלוכה הסעודי ציין כי סיפוח ישראלי של שטחים ביהודה ושומרון עלול לסתום את הגולל על הסיכויים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
עוד הוסיף הגורם הסעודי כי ביצוע מהלכים כאלו משרת את האינטרסים של איראן וחמאס, שמעוניינים למנוע קשרים בין ישראל למדינות ערב.
מיקי
ומה מטומטמי הימין חשבו שיהיה ?09:52 07.09.2025
רפי
בתגובה ל: מיקי
לא למדת כלום מה 7.10 ממשיך להיתרפס לערבים10:24 07.09.2025
אוריציו
בתגובה ל: מיקי
שיותר טוב בלי חמאס על הגדרות בכל הארץ ובלי שלום עם סעודיה ואמירויות מאשר שלום עם כל העולם וחמאס 50 מטר מהבית , סה"כ הגיוני לא ?10:38 07.09.2025
אל יהוד
שיתלוננו לצרפתים09:58 07.09.2025
לא חושב שלאנשים כמוך מתאים לנהל מדינה יהודית
אולי באוגנדה09:59 07.09.2025
ההוא
לספח ולסייע לאיראן לז**ין את סעודיה והמפרציות. די עם האיומים10:04 07.09.2025
מאיר מורד
הפחד של האמירתים והסעודים זה התיירות שמגיע ותיפסק אם הם לא ינקטו צעדים10:25 07.09.2025
