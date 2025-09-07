תיחות ביחסים עם בייג’ינג ופיונגיאנג: טראמפ עשוי להיפגש עם מנהיגי סין וצפון קוריאה במהלך ביקור מדיני בדרום קוריאה

גורמים בכירים בממשל האמריקני אישרו ל־CNN כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וצוות יועציו מתכוננים בשקט לנסיעה לדרום קוריאה בסוף אוקטובר. מטרת הביקור: השתתפות בפסגת שרי הכלכלה של פורום APEC בעיר גיונגג’ו, שתיערך בין סוף אוקטובר לתחילת נובמבר.

אך על פי הדיווח, ישנה מטרה נוספת לנסיעה, כאשר הבית הלבן רואה בפסגה הזדמנות לפגישה חשאית עם נשיא סין שי ג’ינפינג. בחודש שעבר קיימו השניים שיחת טלפון, שבמהלכה הזמין שי את הנשיא ורעייתו לביקור בסין – הזמנה שטראמפ השיב לה בהזמנה מקבילה, אם כי מועד עדיין לא נקבע.

בממשל הדגישו כי הביקור יתמקד בשיתופי פעולה כלכליים, במסחר ובביטחון, אך טראמפ עשוי לנצל אותו גם להבטחת השקעות נוספות בארה”ב. במקביל, נשיא דרום קוריאה לי ג’אה מיאונג העלה את האפשרות שהאירוע ישמש גם פלטפורמה לפגישה מחודשת עם מנהיג צפון קוריאה, קים ג’ונג און.

הנסיעה מגיעה בעיתוי רגיש ביחסי טראמפ עם בייג’ינג ופיונגיאנג. בשבוע שעבר אירח שי בבייג’ינג את קים, פוטין ומודי במצעד צבאי רחב־היקף – אירוע שטראמפ ביקר ברשתות החברתיות, אף שכינה אותו “מרשים ויפהפה”.

במקביל, מלחמת הסחר בין ארה”ב לסין נמשכת: טראמפ העלה את המכס על יבוא סיני ל־145%, ובייג’ינג הגיבה במכס כבד על מוצרים אמריקניים. אף שהעלאות נוספות נדחו עד נובמבר, המגעים בין הצדדים נמשכים