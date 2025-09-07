על פי נתוני הרייטינג שפורסמו הבוקר, בראש טבלת הצפייה של הפריים-טיים עומדת תוכנית "האח הגדול" ברשת 13, עם נתון של 19.5%. התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 זכתה ל-14.5%. במקום השלישי, תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה במגמת העלייה עם נתון יפה של 7.6%. לסיום, התוכנית "לזכור ולשכוח – 1948" בכאן 11 רשמה 2.8%.
במהדורות החדשות, חדשות 12 מובילה בפער ניכר עם רייטינג של 15.4%. אחריה, חדשות 13 עם 7.2%, חדשות כאן 11 עם 4.9%, חדשות 14 עם 2.3% וחדשות i24News עם 1.1%.
בקטגוריית הלייט-נייט, תוכנית "אח לילה" ברשת 13 מובילה עם 10% צפייה. אחריה, התוכנית "אברי וג'קי" בקשת 12 עם 5.8%, ו"חדשות הלילה" של ערוץ 14 עם 3.9%.
