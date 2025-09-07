לראשונה מתחילת המלחמה, רוסיה תקפה את בניין הממשל של אוקראינה. ככל הנראה מדובר מתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר עד כה של רוסיה נגד אוקראינה

לראשונה מתחילת המלחמה, רוסיה תקפה הלילה (בין שבת לראשון) את בניין הממשל של אוקראינה. ככל הנראה מדובר במתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר עד כה של רוסיה נגד אוקראינה שכללה כאלף כטב"מים.

על פי ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו,, שלושה נהרגו במתקפה ביניהם תינוק ואימו ו-18 נפצעו ראש עיריית קייב, קודם לכן, דיווח קליצ'קו כי אישה מבוגרת נהרגה במקלט ברובע דרניצקי הירוק, ממזרח לנהר הדנייפר, שם אירעו שני מקרי המוות הנוספים. גורמי חירום ממלכתיים מסרו כי שריפה פרצה בשתי קומות מתוך ארבע בבניין מגורים ברובע שנפגע בהתקפת הכטב"מים, כשהמבנה ניזוק באופן חלקי.

ברובע סוויאטושינסקי שבמערב העיר, נהרסו חלקית מספר קומות בבניין מגורים בן תשע קומות, כך דיווחו קליצ'קו וגורמי החירום. פסולת נופלת מהכטב"מים הציתה שריפות בבניין דירות בן 16 קומות ובשני בנייני מגורים נוספים בני תשע קומות, הוסיף ראש העיר. תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות על ידי גורמי חירום הראו עשן מיתמר מבנייני דירות, חלקם עם קומות שקרסו חלקית וחזיתות הרוסות.

"רוסיה מכוונת באופן מכוון ומודע למטרות אזרחיות", אמר טימור טקצ'נקו, ראש המינהל הצבאי של הבירה, בטלגרם. בעיר קרמנצ'וק שבמרכז אוקראינה, עשרות פיצוצים זעזעו את העיר וגרמו להפסקות חשמל באזורים מסוימים, כך דיווח ראש העיר ויטלי מלצקי בטלגרם.

בעיר הדרומית אודסה, תשתיות אזרחיות ובנייני מגורים נפגעו, ושריפות פרצו בכמה בנייני דירות, כך מסר המושל האזורי אולה קיפר בטלגרם. מוסקבה לא מסרה תגובה מיידית. שני הצדדים מכחישים כי הם מכוונים לאזרחים בהתקפות, אך אלפים נהרגו במלחמה שהחלה עם הפלישה הרוסית המלאה לאוקראינה בפברואר 2022. במערב אוקראינה, על רקע איום התקפות אוויריות, פולין הפעילה מטוסים משלה ומבעלות בריתה בעקבות חשש מחדירת כטב"מים רוסים.