המלחמה תעצר? על פי הדיווח של גילי כהן כתבת כאן 11, ארה"ב העבירה לחמאס עקרונות להסכם כולל לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה.

לפי הדיווח, לא מדובר במסמך מלא, אלא רק בעקרונות שמטרתם לשרטט את גבולות המשך המשא ומתן, לא ברור האם בגלל ההצעה של ארצות הברית מגשרת על הפערים בין ישראל לארגון הטרור.

ההצעה הועברה לארגון הטרור על ידי הפעיל הישראלי גרשון בסקין, שהיה מעורב בעבר במגעים לשחרור גלעד שליט. במקביל צה"ל החל את פעילותו בעיר עזה במערכת הביטחון מעריכים כי עד כה 90,000 עזתים עזבו את העיר עד כה לאחר הודעת הפינוי של דובר צה"ל. כך פרסם ניצן שפירא בחדשות 12.

ביום שישי הודיע דובר צה"ל כי צה"ל עתיד לתקוף ביממות הקרובות מספר מבנים שהוסבו לתשתיות טרור לקראת הפעילות בעיר עזה: מצלמות, חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט ומתחמי פיקוד ושליטה.

לקראת העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום ביצע מחקר מודיעיני מקיף וזיהה פעילות טרור משמעותית של ארגון הטרור חמאס במגוון רחב של תשתיות בעיר עזה, ובפרט בבניינים רבי קומות.