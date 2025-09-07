אזעקות הופעלו בנתיבות ועוטף עזה בעקבות שני שיגורים שחצו ממרכז רצועת עזה לעבר שטח הארץ. אחד מהם יורט והשני נפל בשטח פתוח

אזעקות הופעלו הבוקר (ראשון) בנתיבות ועוטף עזה. בעקבות שני שיגורים שחצו ממרכז רצועת עזה לעבר שטח הארץ. אחד מהם יורט והשני נפל בשטח פתוח.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו בנתיבות ובמרחב עוטף עזה, זוהו שני שיגורים שחצו ממרכז רצועת עזה לעבר שטח הארץ. אחד מהם יורט והשני נפל בשטח פתוח".

אמש פורסם כי במערכת הביטחון מעריכים כי עד כה 90,000 עזתים עזבו את העיר עד כה לאחר הודעת הפינוי של דובר צה"ל. כך פרסם ניצן שפירא בחדשות 12.

לקראת העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום ביצע מחקר מודיעיני מקיף וזיהה פעילות טרור משמעותית של ארגון הטרור חמאס במגוון רחב של תשתיות בעיר עזה, ובפרט בבניינים רבי קומות.