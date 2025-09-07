נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם תמונת AI, בה הוא נראה על רקע קו הרקיע של שיקגו, מלווה במסוקים, להבות והכיתוב "אפוקלפיסה עכשיו"

הפוסט, שנכתב ברשת החברתית של טראמפ, Truth Social, נראה כמאיים על העיר שיקגו בשליחת כוחות צבאיים וגירושים המוניים, מה שגרר תגובות חריפות ממנהיגים דמוקרטים באילינוי.

בפוסט כתב טראמפ: "'אני כל כך אוהב את ריח הגירושים בבוקר…' שיקגו עומדת לגלות מדוע זה נקרא משרד המלחמה". הפוסט מתייחס ככל הנראה לסרט "אפוקליפסה עכשיו" משנת 1979, המתאר את מלחמת וייטנאם, וכן לצו נשיאותי שעליו חתם טראמפ ביום שישי, שמטרתו לשנות את שמו של משרד ההגנה האמריקאי ל"משרד המלחמה" ואת תפקיד שר ההגנה ל"שר המלחמה".

הפוסט מגיע על רקע אזהרות של בכירים באילינוי כי טראמפ עשוי להורות בקרוב על שליחת כוחות המשמר הלאומי, סוכני רשות ההגירה והמכס (ICE) וכוחות אכיפת חוק פדרליים אחרים לשיקגו, במטרה לבצע גירושים המוניים ולהילחם בפשיעה.

"נשיא ארה"ב מאיים לצאת למלחמה נגד עיר אמרקאית"

מושל אילינוי, ג'יי בי פריצקר, דמוקרט, הגיב בחומרה לפוסט של טראמפ בפוסט משלו ברשת X: "נשיא ארצות הברית מאיים לצאת למלחמה נגד עיר אמריקאית. זה לא צחוק. זה לא נורמלי. דונלד טראמפ אינו מנהיג חזק, הוא אדם מפחד. אילינוי לא תירתע מפני דיקטטור מתחזה".

. ראש עיריית שיקגו, ברנדון ג'ונסון, הצטרף לפריצקר בגינוי הפוסט של הנשיא: " "האיומים של הנשיא הם מתחת לכבוד של האומה שלנו, אך המציאות היא שהוא רוצה לכבוש את העיר שלנו ולשבור את החוקה שלנו", כתב ג'ונסון. "עלינו להגן על הדמוקרטיה שלנו מפני אוטוריטריות זו על ידי הגנה הדדית והגנה על שיקגו מפני דונלד טראמפ".

במהלך השבוע האחרון, בכירים דמוקרטים באילינוי התבטאו נגד התוכניות של טראמפ להגביר את נוכחות כוחות אכיפת החוק הפדרליים בשיקגו, במטרה להתמודד עם מה שהוא מכנה "שיעורי פשיעה גבוהים". טראמפ כתב מוקדם יותר השבוע ב-Truth Social: "שיקגו היא העיר הגרועה והמסוכנת בעולם, בהפרש גדול.

פריצקר זקוק לעזרה נואשות, הוא פשוט עדיין לא יודע זאת. אני אפתור את בעיית הפשיעה במהירות". פריצקר, בדברים לכתבים בשיקגו, תקף את התבטאויותיו של טראמפ: "האפיון המופרך של הנשיא אינו תואם את המציאות בשטח. הוא לא יודע על מה הוא מדבר. אין מצב חירום שמצדיק פריסת כוחות. הוא מעליב את תושבי שיקגו כשהוא מכנה את ביתנו 'גיהינום' – ומי שמקבל את דבריו כפשוטם, מעליב גם הוא את תושבי שיקגו".

הפגנות בשיקגו נגד החלטות טראמפ

לפי דיווח של NBC Chicago, יותר ממאה מפגינים בצפון שיקגו התאספו ביום שבת כדי למחות נגד התוכניות של טראמפ להגביר את נוכחות כוחות אכיפת החוק הפדרליים בעיר, תוך התמקדות בגירוש מהגרים.

בחודש שעבר, טראמפ החל בהגברת נוכחות כוחות המשמר הלאומי וסוכני אכיפת חוק פדרליים בוושינגטון די.סי. ראש עיריית וושינגטון, מוריאל באוסר, אמרה לכתבים בשבוע שעבר כי המהלך הוביל לירידה בפשיעה בעיר, אך הדגישה כי נוכחותם של סוכני ICE עם מסכות וכוחות המשמר הלאומי ממדינות אחרות אינה יעילה.