חברת הענק מיקרוסופט הודיעה אמש (שבת) כי הלקוחות שלה בשירות הענן Azure, יכולים לסבול משיבושים בעקבות פגיעות בכבלי תקשורת תת־ימיים העוברים באזור הים האדום, שבאזור תימן ומשפיעים על כל המזרח התיכון.