חברת הענק מיקרוסופט הודיעה אמש (שבת) כי הלקוחות שלה בשירות הענן Azure, יכולים לסבול משיבושים בעקבות פגיעות בכבלי תקשורת תת־ימיים העוברים באזור הים האדום, שבאזור תימן ומשפיעים על כל המזרח התיכון.
בהודעה שהוציאה ענקית התוכנה היא עדכנה כי עלול להיות עלייה בזמני השהיה לפגיעה באיכות השירות. מיקרוסופט, מספקת את שירותי הענן השניים בגודלם בעולם כשרק אמזון AWS.
בעקבות הפגיעה היא נאלצה לנקוט צעדי חירום ולכוון מחדש את התעבורה במסלולים חלופיים מה שכאמור יגרום לתקלות. החברה הבטיחה שהשירות לא יופסק.
