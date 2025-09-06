נבחרת ישראל ניצחה בקלות את מולדובה החלשה 4:0 במסגרת מוקדמות אליפות העולם. ביום שני מצפה איטליה החזקה. נוכל להפתיע?

נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה בליל שבת את נבחרת מולדובה 4:0 בתוצאה ששקפה את פערי הרמות בין הנבחרות.

אחרי רבע שעה של משחק מנור סולמון המצוין מצא את דור פרץ מטר מהשער והוא גלגל את הכדור פנימה. סולומון עצמו הכפיל את התוצאה, ובחצי השני בריבו וגלוך קבעו את התוצאה. בין לבין המולדבים הביכו את הנבחרת הישראלית אבל חסרו מחץ.

עד כה ישראל לא מועדת מול "הקטנות" והוציאה 9 נקודות מתוך 9 ממולדובה ואסטוניה (ניצחון כפול). כעת עוברת ישראל למבחן האמיתי, מול נבחרת איטליה שהצטרפה אחרי ליגת האומות.

ביום רע של האיטלקים וביום מצוין של הבחורים בכחול-לבן עוד אפשר לחלום על סנסציה. האיטלקים הפסידו לנבחרת נורבגיה והם נמצאים כרגע מתחת לישראל בטבלה (עם משחק חסר), אבל עם סגל השחקנים הנוכחי אפשר אולי להפתיע עם עקיצה פה ושם. מאידך, אם האיטלקים יגיעו מפוקסים, המשחק עלול להיראות כמו מול נורבגיה שהביסה את ישראל די בקלות.

עוד באותו נושא הקול בראש פרק 5: לא מבינים את החשיבות של יועץ מנטלי בספורט 16:59 | אלון סגל 0 0 😀 👏

נזכיר כי מדובר במוקדמות המונדיאל, הנבחרת הראשונה בכל בית עולה והנבחרת השנייה מתמודד בפלייאוף, כך שהסיכויים של ישראל להגיע לאליפות העולם בארה"ב, קלושים מראש. מצד שני, יש כאן הזדמנות לצבור נקודות דירוג על ידי ניצחונות, כדי להגיע למוקדמות יורו 2028, שם שתי נבחרות עולות מכל בית, ולכן יש חשיבות לכל משחק, גם הוא לא קובע כלום.