תקלה מסתורית פוגעת במשתמשי אייפון רבים בישראל וגורמת להאטה וקריסה של וואטסאפ בפעולות פשוטות. מה הסיבה, וחשוב יותר – איך מתקנים את זה? המדריך המלא שיחזיר אתכם לשגרה

משתמשי אנדרואיד, אתם יכולים לשמוח לאיד של מחזקי האייפון המתנשאים ולעבור לכתבה הבאה. אבל אם קניתם את המוצר של אפל, וגם אתם חוויתם תסכול מתמשך בשבועות האחרונים בכל פעם שניסיתם לשלוח תמונה, סרטון או אפילו קובץ בוואטסאפ מהאייפון שלכם – זו בהחלט צרת רבים. ואנחנו לא ניתן לכם רק חצי נחמה, אלא נחמה שלמה.

משתמשים רבים בישראל מדווחים על תקלה חמורה באפליקציה הפופולרית, הגורמת להאטה משמעותית, "קפיאה" של המקלדת ולעיתים קרובות מדי – קריסה מוחלטת של האפליקציה. התופעה פוגעת בחוויית השימוש והופכת פעולות יומיומיות למשימה בלתי אפשרית.

הרקע לתקלה: למה זה קורה ומי נפגע?

אז למה זה קורה? על פי ניתוח הדיווחים, נראה כי מדובר בבעיית תאימות בין גרסאות עדכניות של וואטסאפ למערכת ההפעלה של אפל.

ומי בעיקר סובל? התקלה מורגשת בעוצמה בעיקר בדגמי אייפון מתקדמים (14 ו-15), ובפרט אצל משתמשים ששדרגו לגרסת הבטא של iOS 18. עם זאת, דיווחים על התקלה הגיעו גם ממשתמשים עם גרסאות iOS קודמות.

באופן תמוה, נראה שהבעיה נפוצה במיוחד בישראל, ואין דיווחים נרחבים על תופעות דומות במדינות אחרות.

שתיקת החברות: נכון לכתיבת שורות אלה, טרם התקבלה התייחסות רשמית מחברת "מטא" (הבעלים של וואטסאפ) או מאפל. ההערכה היא שמדובר בבאג תוכנה המצריך עדכון משני הצדדים.

המדריך המלא: כך תפתרו את התקלה צעד אחר צעד

ריכזנו עבורכם את הפתרונות המומלצים על ידי מומחי טכנולוגיה, מהקל אל הכבד. מומלץ להתחיל מהשלב הראשון ולהתקדם רק אם הבעיה נמשכת.

1. הצעד הראשון והמתבקש: עדכון גרסאות

הפתרון הבסיסי והיעיל ביותר לרוב. ודאו שהאפליקציה שלכם מעודכנת לגרסה האחרונה דרך ה-App Store ושמערכת ההפעלה (iOS) במכשירכם מעודכנת גם היא. משתמשים שעדכנו דיווחו על שיפור משמעותי.

2. בדיקת הרשאות ואיפוסן

לפעמים, תקלה בהרשאות המערכת גורמת לשיבושים.

* היכנסו ל"הגדרות" > "וואטסאפ".

* ודאו שהאפליקציה קיבלה גישה לתמונות (Photos), מצלמה, אנשי קשר וקבצים.

* ניתן לנסות לבטל את כל ההרשאות ולהפעיל אותן מחדש בזו אחר זו.

3. פינוי שטח אחסון וחיבור רשת יציב

מכשיר עמוס או חיבור אינטרנט איטי יכולים להחמיר את הבעיה.

* ודאו שיש לכם לפחות כמה גיגה-בייט פנויים באחסון המכשיר. אפשר לעשות זאת על ידי מחיקת קבצים ישנים, ומחיקת סרטונים "כבדים" שנשלחו לכם בקבוצות. לא תאמינו כמה ג'אנק נמצא אצלכם בטלפון בלי שהרגשתם.

* העדיפו שימוש ברשת Wi-Fi יציבה ומהירה על פני רשת סלולרית.

4. התקנה מחדש (לאחר גיבוי!)

אם שום דבר לא עזר, מחיקה והתקנה מחדש של האפליקציה עשויה לפתור את הבעיה מהשורש.

* חשוב מאוד: לפני המחיקה, היכנסו לוואטסאפ > הגדרות > צ'אטים > גיבוי צ'אטים, ובצעו גיבוי מלא ל-iCloud כדי שלא תאבדו את היסטוריית השיחות.

* מחקו את האפליקציה והתקינו אותה מחדש מה-App Store.

5. פתרונות נוספים ששווה לנסות:

* שינוי שפת המכשיר: מספר משתמשים דיווחו ששינוי זמני של שפת המכשיר לאנגלית פתר את התקלה.

* מעבר זמני ל-WhatsApp Business: באופן מפתיע, מעבר לאפליקציית העסקים של וואטסאפ פותר לעיתים את הבעיה. לאחר מכן, ניתן לחזור לגרסה הרגילה.

בכל מקרה – לגבות, לגבות, לגבות

התקלה הנוכחית מדגישה את המורכבות שבשמירה על תאימות בין אפליקציות צד-שלישי למערכות הפעלה דינמיות. למרות היעדר התגובה הרשמית, נראה שהמפתחים במטא ובאפל מודעים לבעיה ופועלים לפתרונה באמצעות עדכונים שוטפים.

ההמלצה החשובה ביותר היא לגבות את הוואטסאפ שלכם באופן קבוע. אם ניסיתם את כל הפתרונות והתקלה עדיין קיימת, מומלץ לדווח על הבעיה דרך מערכת התמיכה של וואטסאפ (הגדרות > עזרה > צור קשר) כדי להאיץ את הטיפול בנושא.