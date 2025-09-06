נשיא האמירויות נפגש עם יורש העצר הסעודי והשניים סיכמו: סיפוח יוביל לפרישת אבו דאבי מההסכמים ויחסום נורמליזציה עם ריאד

איחוד האמירויות שיגרה בימים האחרונים מסר תקיף לישראל: צעדי סיפוח ביהודה ושומרון יהוו "קו אדום" ועלולים להביא לפרישה מהסכמי אברהם. כך דיווח הערב (שבת) העיתונאי רועי קייס ב"חדשות השבת" של כאן 11.

לפי הדיווח, האמירויות מתאמות עמדות עם סעודיה בנושא. נשיא האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, נפגש השבוע בריאד עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, והשניים קבעו כי סיפוח יוביל לשבירת הכלים. גורם במשפחת המלוכה הסעודית אף אמר כי לא רק שהאמירויות עלולות לפרוש מההסכם – אלא שהמהלך יסתום את הגולל על אפשרות לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.

"ישראל במהלכים כאלה משחקת לידיים של איראן וחמאס", אמר הגורם, "שכן האינטרס שלהם הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב".

עוד באותו נושא שמעון ריקלין מזהיר: "אל תחזרו על הטעות" 22:21 | חדשות סרוגים 2 1 😢

סעודיה, שמובילה מהלך להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית, רואה בסיפוח איום ישיר על מאמצי השלום. לדבריה, המהלך לא משרת את חמאס וארגוני הטרור, כפי שטוענות ישראל וארה"ב, אלא פוגע בסיכוי ליציבות אזורית.

גם באמירויות הבהירו את עמדתם. לנה נוסייבה, בכירה במשרד החוץ, אמרה השבוע: "מהלכי סיפוח בגדה המערבית יערערו את הסכמי אברהם. אי אפשר לתת לקיצוניים להכתיב את המדיניות".