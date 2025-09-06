90 אלף עזתים עזבו את העיר בעקבות הודעת הפינוי; צה"ל תקף בנייני טרור והקים מרחב הומניטרי בחאן יונס עבור האזרחים

במערכת הביטחון מעריכים כי עד כה 90,000 עזתים עזבו את העיר עד כה לאחר הודעת הפינוי של דובר צה"ל. כך פרסם ניצן שפירא בחדשות 12.

אמש הודיע דובר צה"ל כי צה"ל עתיד לתקוף ביממות הקרובות מספר מבנים שהוסבו לתשתיות טרור לקראת הפעילות בעיר עזה: מצלמות, חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט ומתחמי פיקוד ושליטה

לקראת העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום ביצע מחקר מודיעיני מקיף וזיהה פעילות טרור משמעותית של ארגון הטרור חמאס במגוון רחב של תשתיות בעיר עזה, ובפרט בבניינים רבי קומות.

בהתאם לתורת הלחימה של חמאס, הארגון הטמיע במבנים אלו אמצעי איסוף מודיעין, מצלמות, עמדות צליפה וירי נ"ט, ובחלקם אף הקים חמ"לי תצפית ומתחמי פיקוד ושליטה. בנוסף, התשתיות התת-קרקעיות של חמאס עוברות בסמוך לבניינים אלו, במטרה לאפשר מארבים לכוחות צה"ל ונתיבי מילוט אפשריים מהמפקדות שהוקמו בהם.

כמו כן, זיהה צה"ל כי חמאס הטמין מטעני נפץ רבים בסמוך למספר בניינים ברצועת עזה. מטענים אלה מיועדים להפעלה מרחוק באמצעות אמצעי המודיעין שהותקנו על גבי המבנים, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל בעת התקרבותם.

הבוקר הותקפו מספר בניינים רבי קומות בעיר עזה, וכן הוקם מרחב הומניטרי בחאן יונס.