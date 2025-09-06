הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התעמת בתכנית 'פגוש את העיתונות', עם הרמטכ"ל לשעבר ואיש השמאל דן חלוץ, שסירב לגנות את הצתת הפח שגרמה להצתת רכב של מילואימניק. כשנגמרו לו המילים חלוץ החל לערב הורים ואמר לסגל: "אתה מכיר יותר ממני את הטרור", כשהוא מתכוון לפעילותו של אביו חגי סגל במחתרת היהודית.
ההתבטאות של סגל הביאה אותו לתקוף בחריפות את חלוץ: "אני גאה מאוד להיות הבן של אבא שלי, מאשר אם חלילה הייתי הבן שלך".
חלוץ ניסה לחזור לדיון ואמר: "אני לא הייתי שורף פחים". סגל הטיח בו: "אתה שרפת מדינה שלמה".
דן חלוץ התעסק עם הבן של המחבל הלא נכון. pic.twitter.com/xejQDcwy8I
— עמית סגל (@amit_segal) September 6, 2025
מה דעתך בנושא?
אליהו 3
מה יש לדבר עם אנשים כמו חלוץ שאבדו מזמן את השפיות, נהיו כת שאין הגיון בדבור שלהם והוציאו את כל הרוע שיש בהם20:33 06.09.2025
ג׳ורג׳
אדון חלוץ תוציא מהר את הכסף עומדת לפרוץ מלחמה . ואל תשכח להחביא אותו מתחת לבלטות איש קאקא.20:41 06.09.2025
כל בני 80 ומעלה בשמאל קיצוני חולי נפש
דן חלוץ רק לא ביבי20:46 06.09.2025
אזרחי
דן חלוץ מתנהג כבושה. מי בכלל מזמין אותו לתוכנית טלוויזיה. רב אלוף שנשכב על כביש עם חולצת טריקו כאילו הוא תינוק21:02 06.09.2025
