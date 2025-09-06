במהלך עימות בשידור חי, עמית סגל תקף בחריפות את דן חלוץ לאחר שהאחרון סירב לגנות הצתת רכב ורמז לפעילותו של אביו במחתרת היהודית. צפו

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התעמת בתכנית 'פגוש את העיתונות', עם הרמטכ"ל לשעבר ואיש השמאל דן חלוץ, שסירב לגנות את הצתת הפח שגרמה להצתת רכב של מילואימניק. כשנגמרו לו המילים חלוץ החל לערב הורים ואמר לסגל: "אתה מכיר יותר ממני את הטרור", כשהוא מתכוון לפעילותו של אביו חגי סגל במחתרת היהודית.

ההתבטאות של סגל הביאה אותו לתקוף בחריפות את חלוץ: "אני גאה מאוד להיות הבן של אבא שלי, מאשר אם חלילה הייתי הבן שלך".

חלוץ ניסה לחזור לדיון ואמר: "אני לא הייתי שורף פחים". סגל הטיח בו: "אתה שרפת מדינה שלמה".