עם השלמת גיוס המילואים בכיר בצה"ל לסרוגים: הצבא בנוי על המילואים. מתוך 21 חטיבות חי"ר מתמרנות רק 6 הן מהסדיר

עד יום שישי עוד המשיכו כוחות המילואים להתייצב. מגרשי החניה היו עמוסים לעייפה. בשטחי הכינוס בצאלים חיילי מילואים קיבלו ציוד מתקדם.

לקראת כיבוש עזה וצפון הרצועה אומר לנו בכיר בצה"ל:

"יש סוגי מילואים שונים.

יש מילואים בחטיבות המתמרנות ועוד שמונה חטיבות שונות מסוגים אחרים.

צריך להבין.

בצה"ל יש 32 חטיבות מתמרנות, מתוכן 21 חי״ר, 6 סדירות וכל היתר מילואים.

צה"ל בנוי על המילואים ואלו נענים לאתגר.

קחו לדוגמא את השריון.

כאן יש 11חטיבות, 4 מהן סדירות – השאר מילואים. ויש גם בהנדסה .

נוסף לכל אלו יש את קבוצת חי״ר חזית שהם יוצאי חטיבות החי״ר שעוברים לחטיבות המרחביות ועשו דברים רבים במלחמה.

"כדי להמחיש זאת" אומרים לי "ניקח את חי״ר איו״ש.

שם יש 21 גדודים סה״כ .

גם הם חי״ר במקור והם עושים עבודה מעולה במלחמה .

כשהגיעו השבוע לוחמי המילואים לשטח, 3 חטיבות מהן היו עם הפנים לפיקוד דרום ועוד שתיים לצפון. שאר הגיוסים יגיעו ליהודה ושומרון שהולכת ומתחממת.

כדי להבין מה ההבדל הארגוני בין גדודי החי"ר בסדיר ובמילואים אומר לי גורם בצה"ל: "המבנה והארגון היום של גדוד חי״ר במילואים ובסדיר הוא אותו הדבר. גם בהצטיידות וגם ביכולות: קנינו המון אמר״לים (אמצעי ראיית לילה), ברמת הכיתה.

בסיירות יש אמר״ל לכל חייל ובסך הכל נרכשו 16,000 אמרל"ים .

מהפכת הרחפנות

גם כאן צפויה לנו הפתעה. כל מהפכת הרחפנים קרתה בגלל אנשי המילואים "הקמנו " מספר לנו קצין בזרוע היבשה "4 בתי ספר לרחפנות.

היום כל מ״מ לפני שנכנס לבית יש לו רחפן, והוא חלק מהטכניקה של מ״מ -במילואים ובסדיר .יש לנו רחפן תצפית גם לכל פלוגה, שאחראי על לאסוף ועוזר להחליט.

יש רחפנות מתאבדת. היום בזכות זרוע היבשה ביחידת יפתח הבאנו את העטלף. הוא הרג הכי הרבה מחבלים, נתנו את זה לסיירות, לפלת״צים, לתצפיות וכו׳, ועכשיו אנחנו מביאים את זה לכולם .אנחנו צורכים בעזה בין 150 ל-200 רחפנים מתאבדים בשבוע, הם הורגים הכי הרבה מחבלים -כל .זה בזכות חטיבת יפתח."

כדי להבין את משמעות הפלייקארטים(סוג רחפן כבד) מסבירים לי שזה רחפן מאוד יקר, ההטסה שלו מורכבת. יש רחפנים כבדים, רחפנים להביא ציוד, להגנה, להביא דם, מטילים ועוד.

הכנסנו אותם עכשיו למילואים." אומר הקצין וחברו מוסיף

"מתחילת המלחמה אנחנו עסוקים בקסדות ונשקים.

קנינו 80,000 נשקים -לסד״כ קיים ולסד״כ שהקמנו .

עד כה שומשו 50,000 נשקים שחלק ממנו תעשייה כחול לבן, קנינו גם כוונות וקסדות טקטיות "הוא מספר ומוסיף

"איש המילואים שמגיע היום מקבל את המיטב. העיקר שכולם יחזרו לשלום".