מחמוד עפאנה, מחבל חמאס שהתגאה ברצח 10 ישראלים בטבח 7 באוקטובר, חוסל בתקיפה מהאוויר בדיר אל-בלח – כך דווח היום (שבת) ברצועה.

עפאנה נהרג ביום חמישי האחרון, כמעט שנתיים אחרי שהקלטת שיחתו המצמררת נחשפה לעולם בדיון במועצת הביטחון של האו"ם.

באותה הקלטה, שנמצאה על הטלפון של אחת הנרצחות בעוטף, נשמע עפאנה מתגאה במעשי הרצח מול הוריו. "אני מדבר איתך מטלפון של יהודייה, הרגתי אותה ואת בעלה. במו ידיי הרגתי 10", אמר לאביו. האב ענה לו: "שאלוהים ישמור עליך".

בהמשך התגאה שוב: "אבא, 10 במו ידיי. אני בתוך מפלסים, הרגתי 10. הדם שלהם על הידיים שלי. תן לי את אמא". אמו ענתה בהתרגשות: "הו בן שלי, שאלוהים ישמור עליך".

המחבל המשיך: "בחיי, 10 במו ידיי, הרגשתי 10 במו ידיי". האם עודדה: "שאלוהים יחזיר אותך בשלום".

עפאנה לא הסתפק בכך והכריז: "אבא, תחזור לוואטסאפ, אני רוצה לעשות לך שידור חי מתוך מפלסים". האם הצטרפה: "הלוואי שהייתי איתך".

המחבל ענה: "אמא, הבן שלך גיבור".

גם אחיו הצטרף לשיחה ושאל: "הרגת 10?" – ועפאנה ענה: "כן, הרגתי 10, בחיי". כשהאח הפציר בו לחזור לעזה, המחבל השיב: "איזה לחזור? אין חזרה. זה או מוות או ניצחון. איך אני אחזור? פתח את הוואטסאפ ותראה כמה הרוגים, איך הרגתי אותם במו ידיי".

היום, הודעות מהרצועה אישרו: אותו מחבל שחגג ברצח ישראלים – לא ישוב עוד.