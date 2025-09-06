צה"ל הודיע היום (שבת) על הקמת מרחב הומניטרי בחאן יונס בדרום הרצועה, במקביל להרחבת התמרון הקרקעי בעזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'".
בצה"ל מסרו כי המרחב כולל בתי חולים שדה, קווי מים ומתקני התפלה, ולצדם המשך אספקה סדירה של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי. הסיוע מועבר בתיאום עם מתפ"ש, האו"ם וארגונים בינלאומיים, ויושלם לאורך זמן תוך התאמת התשתיות לצורכי האוכלוסייה.
במקביל, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר תקף בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והצבת עמדות תצפית על כוחות צה"ל. על פי הדיווח, בסביבת המבנה הוטמנו מטעני חבלה ותחתיו הוקמה תשתית תת-קרקעית שממנה הופעלה פעילות טרור.
בטרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים – בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ואזהרת האוכלוסייה המקומית. בצה"ל הדגישו כי ארגוני הטרור מפרים באופן שיטתי את הדין הבינלאומי ומנצלים מוסדות אזרחיים ותושבים כמגן אנושי.
"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה", נמסר.
לירון
לא מבין מדוע להזהיר אותם לפני התקיפה? לא מספיק עם ההומניות הזו? כל מי שנמצא באזור דינו מוות20:11 06.09.2025
הכרמלי אמליה
להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה20:06 06.09.2025
