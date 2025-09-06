בתיעוד שפרסם חמאס ונחשף בהסכמת משפחתו, נראה החטוף אלון אהל לצדו של גיא גלבוע דלאל לאחר 701 ימים בשבי. בני משפחתו התריעו על מצבו הבריאותי

משפחתו של החטוף אלון אהל פרסמה הערב (שבת) לראשונה תמונה מתוך סרטון שהופץ על ידי חמאס, ובה הוא נראה לצדו של החטוף גיא גלבוע דלאל.

התיעוד הינו התיעוד המצולם הראשון של אהל מאז נחטף מרצועת עזה באוקטובר 2023. בתמונה נראה הכיתוב בערבית: "לא מאמין שאני רואה אותך", המתאר את רגע המפגש בין השניים.

בני המשפחה סיפרו כי הזדעזעו ממצבו: "לאחר התייעצות עם מומחי עיניים בארץ ובעולם, ברור כי אלון איבד את הראייה בעינו הימנית. המצמוצים התכופים מעידים על קושי חמור להתמקד ולראות לאורך זמן".

לטענת המשפחה, "אין שום דין בינלאומי המתיר להחזיק אזרח פצוע ללא טיפול רפואי הולם. האחריות לשלומו של אלון מוטלת על שוביו ועל הנהגת חמאס, המחויבים לשמור על חייו ובריאותו לפי כללי המשפט הבינלאומי".

עוד באותו נושא החטוף השני שנראה בסרטון של חמאס: אלון אהל 13:17 | חדשות סרוגים 2 1 😀

עוד הזכירו כי אהל מחזיק גם באזרחות סרבית וגרמנית, והתריעו כי "אומות העולם לא יוכלו לעבור לסדר היום אם מצבו הרפואי יחמיר". לדבריהם, מתנהלים מגעים מול השליח המיוחד לנושא החטופים, סטיב וויטקוף, וכן מול גורמים רשמיים בסרביה ובגרמניה.

בסרטון, שבקשת המשפחה לא פורסם במלואו, נראה גיא גלבוע דלאל נוסע ברחובות עזה – לטענתו, לקראת מבצע מתוכנן של צה"ל בעיר. בהמשך הוא פוגש את אלון לשיחה קצרה, ואומר: "כל מה שאנחנו רוצים זה שזה יסתיים. אנחנו רוצים לחזור למשפחות שלנו. בבקשה, תחזירו אותנו". גיא אף מציין כי התאריך הוא 28 באוגוסט 2025.