בעקבות הסרטון שחמאס פרסם הבוקר, ביום ה – 700 למלחמה, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם בני משפחות החטופים של אלון אהל וגיא גלבוע דלאל

ראש הממשלה נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם הוריהם של החטופים גיא גלבוע-דלאל ואלון אהל. חטופים אלו מופיעים בסרטון הקשה שחמאס פרסם הבוקר עם אות החיים שלהם.

בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר:

"ראש הממשלה נתניהו שוחח ארוכות עם הוריהם של החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל וחיזק אותם לנוכח סרטון התעמולה האכזרי שפירסם החמאס.

ראש הממשלה שב ומדגיש כי המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהציבה ישראל:

1. שחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד.

2. פירוק החמאס מנשקו.

3. פירוז רצועת עזה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שלא יהווה איום על ישראל.

שום סרטון תעמולה מרושע לא ירפה את ידינו, ולא יסיט אותנו מנחישותנו להשיג מטרות אלה", לשון הודעת לשכת רוה"מ.

יצויין כי הסרטון עורר תגובות קשות בקרב חלק מהחטופים המשוחררים ובקרב חלק ממשפחות החטופים, כשחלקם קראו בין היתר לעשות הכל כדי לעצור את המלחמה בעזה הנמשכת זה 700 יום.

עוד באותו נושא אחרי 700 יום: אות חיים נוסף מהחטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף 11:24 | חדשות סרוגים 7 1 😀

בין היתר, אליה כהן, שהוחזק בשבי יחד עם אלון אהל, פרסם ברשתות החברתיות סרטון שלו בו הוא אומר: "לקח לי חמש שניות להסתכל לך בעיניים להבין כמה אתה סובל. הסרטון הוא תזכורת לכך שיש עדיין אנשים שחיים את התופת המזעזעת הזאת".

בתוך כך, גורמי ביטחון הודיעו היום למשפחות החטופים שהרמטכ"ל בחן את החלטת הקבינט לכיבוש העיר עזה והחליט שלא מדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל – ולכן יבצע אותה למרות המלצתו.