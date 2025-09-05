צפו בתיעוד האירוע: ערבים שעובדים מטעם המינהל האזרחי תקפו באמצעות גרזן יהודי סמוך למיצד. היהודי נפצע בראשו. על פי מד"א מצבו קל והוא פונה לבית חולים בהכרה

התקבל דיווח על ערבי שתקף באמצעות גרזן יהודי סמוך למיצד. החשוד נוטרל. הפצוע בן 24 נפצע קל בראשו. תחילה נמסר כי מדובר בפיגוע אך כעת במערכת הביטחון מתעקשים כי לא מדובר באירוע טרור.

מדוברות מד"א נמסר: " בשעה 14:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצוע שהותקף עם מוט ברזל והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך לאספר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 24 במצב קל בהכרה עם חבלה בראש ומפנים אותו לטיפול בבית החולים שערי צדק. התוקף נעצר ע"י כוחות הביטחון."

מהצלה יו"ש ללא גבולות נמסר: סמוך למיצד במהלך פינוי נקודה ע"י המנהל אחד היהודים דיווח שערבי שמועסק ע"י המנהל האזרחי תקף אותו עם לום ברזל כונני הצלה ללא גבולות מד"א עמיחי לוי ומוטי איטח מעניקים טיפול רפואי לפצוע קל.

תושבים שהותקפו: "הותקפנו בידי עובדים ערבים"

עדי ראייה לאירוע מספרים כי פועלים ערבים שהובאו כדי לבצע הרס לפני שבת בגבעת מעלה תדהר הסמוכה למיצד, יצאו מרכבם לאחר ההרס והחלו להכות בבזנטים ומקושים תושבים מישוב סמוך שהפגינו אל מול שיירת ההרס.

בתיעוד מהמקום נראה אחד הערבים רץ עם מוט ברזל ומטיח אותו בראשו של אחד התושבים בצומת הסמוך. התושב התמוטט לרצפה ופונה מאוחר יותר לבית החולים בידי מד"א עם חבלה בראשו.

זו אינה הפעם הראשונה שפועלי המנהל האזרחי מנצלים את ההרס כדי לפגע ולגנוב. רק בהרס האחרון בנקודת ההתיישבות "כפר טרפון" בבנימין גנבו פועלים אלפי שקלים מתיק אישי של אחת ממשפחות הגבעה. בגבעה אחרת שפונתה באותו יום נגנבו כלי עבודה יקרים וציוד נוסף.

בהרס שהתרחש לפני כחצי שנה בגבעת נודע ביהודה בגוש עציון, ניצלו הפועלים את העובדה ששוטרי המג"ב פינו את המשפחה מביתה וגנבו מכספת הבית תחמושת שהחזיקה ברישיון אם המשפחה, לצד תכשיטים וחפצי ערך אחרים שנגנבו מהמגירות.

בגבעות מספרים כי כמעט ואין הרס שהפועלים הערבים אינם מצליחים לשלשל לכיסם ציוד יקר ערך, או לועגים בחיוך זחוח וביטויים אנטישמים לתושבים, אך המנהל האזרחי מתעקש לאורך שנים להתעלם מסדרת האירועים הללו.

גירסת מערכת הביטחון: "היהודים התחילו"

כתב גל" דורון קדוש מפרסם בשם גורמים ביטחוניים את גרסת מערכת הביטחון לאירוע:

לאחר שהמנהל האזרחי ביצע הריסה של מאחז בלתי חוקי באזור – יצא מהמקום רכב הסעות ובו כ-20 עובדי קבלן ישראלים של המנהל האזרחי.

לאחר יציאת רכב ההסעות מהאזור – הוא הותקף בידי עשרות יהודים, ככל הנראה כ״נקמה״ על הריסת המאחז.

במקום התפתח עימות אלים, במהלכו אחד מעובדי הקבלן תקף את אחד היהודים שתקפו אותו.