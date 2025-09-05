משרד הבריאות עדכן על חולה בחצבת, שטס מניו יורק לתל אביב. על פי החקירה האפידמיולוגית, עולה כי הנוסע טס בטיסת ארקיע מניו יורק לתל אביב

משרד הבריאות עדכן היום (שישי) על חולה בחצבת, שטס מניו יורק לתל אביב. על פי החקירה האפידמיולוגית, עולה כי הנוסע טס בטיסת ארקיע שמספרה iz994 מניו יורק לנתב"ג. הטיסה המריאה מניו יורק ביום ראשון ה 31.8.25 בשעה 02:30 לפנות בקר שעון ניו יורק, ונחתה בנתב"ג ב- 31.8.25 שעה 20:00 שעון ישראל.

משרד הבריאות מוסר כי נוסעים שהיו בטיסה זו מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

מומלץ כי תינוקות מתחת לגיל שנה, אנשים מדוכאי חיסון ונשים הרות לא מחוסנות יפנו לבירור הצורך בקבלת חיסון סביל בהתאם למצבם. מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים.