זמן קצר לאחר שנתן הוראת פינוי, חיל האוויר תקף היום (שישי) בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס. במבנה מוקמו תשתיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.
מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית, ממנה מחבלי חמאס מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב. התשתית משמשת לביצוע מארבים נגד כוחות צה"ל ולנתיבי מילוט למחבלים.
מצה"ל נמסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".
"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".
