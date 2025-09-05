בצה"ל הודיעו כי בימים הקרובים הולכים לתקיפות משמעותיות ברצועת עזה במבנים שהוסבו לתשתיות טרור, ופרסמו הוכחה לשימוש חמאס במבנים

בצה"ל הודיעו היום (שישי) כי בימים הקרובים הולכים לתקיפות משמעותיות בעיר עזה במבנים שהוסבו לתשתיות טרור. ופרסמו הוכחה לשימוש חמאס במבנים.

ההודעה המלאה: "צה"ל עתיד לתקוף ביממות הקרובות מספר מבנים שהוסבו לתשתיות טרור לקראת הפעילות בעיר עזה: מצלמות, חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט ומתחמי פיקוד ושליטה".

"לקראת העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום ביצע מחקר מודיעיני מקיף וזיהה פעילות טרור משמעותית של ארגון הטרור חמאס במגוון רחב של תשתיות בעיר עזה, ובפרט בבניינים רבי קומות".

"בהתאם לתורת הלחימה של חמאס, הארגון הטמיע במבנים אלו אמצעי איסוף מודיעין, מצלמות, עמדות צליפה וירי נ"ט, ובחלקם אף הקים חמ"לי תצפית ומתחמי פיקוד ושליטה. בנוסף, התשתיות התת-קרקעיות של חמאס עוברות בסמוך לבניינים אלו, במטרה לאפשר מארבים לכוחות צה"ל ונתיבי מילוט אפשריים מהמפקדות שהוקמו בהם".

צה"ל: "חמאס הטמין מטעני נפץ בבניינים בעיר עזה"

"כמו כן, זיהה צה"ל כי חמאס הטמין מטעני נפץ רבים בסמוך למספר בניינים ברצועת עזה. מטענים אלה מיועדים להפעלה מרחוק באמצעות אמצעי המודיעין שהותקנו על גבי המבנים, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל בעת התקרבותם".

"בימים הקרובים, צה"ל יתקוף באופן ממוקד תשתיות טרור המהוות איום ישיר על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ינקטו צעדים רבים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים לרבות אזהרות ממוקדות, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

"ארגון הטרור חמאס מבצע שימוש ציני בתשתיות האזרחיות ברצועת עזה תוך סיכון האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. צה״ל קורא לאזרחים ברצועת עזה להמנע ככל האפשר משהייה במבנים ואזורים בהם פועלות תשתיות טרור ומאזורים של לחימה פעילה, למען בטחונם".