משפחתו של אלון אהל מאשרת לפרסם כי הוא החטוף הנוסף שנראה בסרטון של שארגון הטרור חמאס פרסם בו נראה אהל ליד גיא דלאל

משפחתו של אלון אהל מאשרת לפרסם כי הוא החטוף הנוסף שנראה בסרטון חמאס שפורסם לפני זמן קצר. כזכור ארגון הטרור חמאס פרסם הבוקר אות חיים מהחטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף. משפחתו של החטוף הנוסף שנראה בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו כרגע.

אמש פורסם כי חמאס לחוץ מכיבוש עזה ארגון הטרור חמאס מודיע כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת. בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."