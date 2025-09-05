שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפתיחת המבצע בעיר עזה: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה, כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שישי) לפתיחת המבצע בעיר עזה: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה, כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר".

דבריו המלאים: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה. הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה. כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר – עד שמרצחי ואנסי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק – או שיושמדו".

ארגון הטרור חמאס פרסם הבוקר אות חיים מהחטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף. משפחתו של החטוף הנוסף שנראה בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו כרגע.

אמש פורסם כי חמאס לחוץ מכיבוש עזה. ארגון הטרור חמאס מודיע כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת. בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."