ביום ראשון ממשלה צפוייה לאשר את מינויו של יריב לוין לממלא מקום השר לענייני ירושלים, מה שאומר ששר המשפטים יחזיק בחמישה תיקים. במקביל קרעי ימונה לשר לענייני מירון בנוסף לתפקידו כשר התקשורת.
יריב לוין יכהן גם כממלא מקום שר ירושלים והמסורת – נוסף על תפקידיו כשר משפטים, מ״מ שר הפנים, שר העבודה והשר לענייני דת.
מוקדם יותר השבוע בית המשפט העליון הוציא, צו על תנאי בעתירות שהוגשו נגד פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והמליץ לממשלה לבטל את החלטת הפיטורים תוך שהוא מבטל את הדיון שנקבע ליום רביעי, כדי לאפשר לממשלה להגיש את תגובתה.
שר המשפטים, יריב לוין, הגיב בחריפות להחלטת בג"ץ וכינה אותה "מחזה האבסורד של החלטת בג״ץ בנוגע ליועצת המודחת".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אני אחד
רק מעוניין להבין, הוא גם יקבל משכורות של כל המ"מ ? והאם יוקצו לו יותר מ 24 שעות ביממה כדי למלא את כל התפקידים בצורה מסודרת ? שואל בשביל חבר ותפקוד...
רק מעוניין להבין, הוא גם יקבל משכורות של כל המ"מ ? והאם יוקצו לו יותר מ 24 שעות ביממה כדי למלא את כל התפקידים בצורה מסודרת ? שואל בשביל חבר ותפקוד סביר למען ציבור הבוחרים ...המשך 12:28 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
שישה תיקים - גם מנעולן.12:50 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני אחד
רק מעוניין להבין, הוא גם יקבל משכורות של כל המ"מ ? והאם יוקצו לו יותר מ 24 שעות ביממה כדי למלא את כל התפקידים בצורה מסודרת ? שואל בשביל חבר ותפקוד...
רק מעוניין להבין, הוא גם יקבל משכורות של כל המ"מ ? והאם יוקצו לו יותר מ 24 שעות ביממה כדי למלא את כל התפקידים בצורה מסודרת ? שואל בשביל חבר ותפקוד סביר למען ציבור הבוחרים ...המשך 12:28 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר