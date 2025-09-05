ח"כ צבי סוכות אמר כי למרות חיבורו לתורת רבי נחמן הוא מתנגד למימון של המדינה, של הטסים לאומן כשעל פי הדיווחים צפוייה להשקיע עשרות מיליונים

חבר הכנסת צבי סוכות אמר היום (שישי) כי למרות חיבורו לתורת רבי נחמן הוא מתנגד למימון הגדול של המדינה, לעזרה לטסים לאומן כשעל פי הדיווחים צפוייה להשקיע עשרות מיליונים ותקים טרמינל מיוחד.

דבריו המלאים: "כמי שטס לאומן בשנה שעברה, מחובר מאוד לתורתו של רבי נחמן ובעד שהמדינה תעזור לעשרות אלפי אנשים שזה לב השנה שלהם.. אני מתנגד לחלוטין להוציא עשרות מיליונים בזמן מלחמה כדי לשלם פרוטקשן למדינות אחרות. על הדרך צריך גם לקצץ בכמעט מיליארד לתאגיד, עשרות מיליונים להבימה ועוד".

אתמול פורסם בחדשות 12 כי כדי לאפשר את הגעת המתפללים לאומן, ישראל צפויה להשקיע כ-20 מיליון שקלים. מתוכננת הקמת טרמינל זמני בשדה התעופה קישינב. באותו הטרמינל צפויים לעבור כ-500 מתפללים בשעה. טיסות ההלוך יתקיימו בין ה-18 ל-21 לספטמבר, כשראש השנה נערך השנה ב-22 לחודש. טיסות חזור יערכו בין ה-25 ל-29 בספטמבר.

עלות הקמת הטרמינל תעמוד על 2.6 מיליון דולר והסכום יועבר לממשלת מולדובה. הוצאות נוספות כמו אבטחה, מזון ושיטור ימומנו על ידי המדינה ומוערכות בכ-7 מיליון ש"ח. הצוות הישראלי שיטוס לאזור יכלול 90 מאבטחי תעופה, 24 שוטרים ו-50 מתורגמנים.