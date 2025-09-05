ארגון הטרור חמאס פרסם סרטון של החטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף

ארגון הטרור חמאס פרסם הבוקר (שישי) אות חיים מהחטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף. משפחתו של החטוף הנוסף שנראה בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו כרגע.

אמש פורסם כי חמאס לחוץ מכיבוש עזה ארגון הטרור חמאס מודיע כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת. בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."

עוד מסר חמאס כי הוא מאשר את הסכמתו להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שייקח אחריות מלאה על ניהול ענייני הרצועה בכל התחומים.

מוקדם יותר הערב אמר הרמטכ"ל בנאום שנשא כי ידו הארוכה של צה"ל מורגשת בזירות רבות: "בימים האחרונים פגענו במחבלי חמאס – בכירים ופעילים, תקפנו תשתיות וחוסלו בכירים חות'ים בתימן, לצד פגיעה מדויקת במטרות חיזבאללה בלבנון, סיכול טרור באיו"ש, חיזוק הגנה בגבול סוריה ושימור מוכנות רב-זירתית מול מגוון איומים."