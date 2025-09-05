ארגון הטרור חמאס פרסם הבוקר (שישי) אות חיים מהחטוף גיא דלאל ומחטוף נוסף. משפחתו של החטוף הנוסף שנראה בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו כרגע.
אמש פורסם כי חמאס לחוץ מכיבוש עזה ארגון הטרור חמאס מודיע כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת. בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."
עוד מסר חמאס כי הוא מאשר את הסכמתו להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שייקח אחריות מלאה על ניהול ענייני הרצועה בכל התחומים.
מוקדם יותר הערב אמר הרמטכ"ל בנאום שנשא כי ידו הארוכה של צה"ל מורגשת בזירות רבות: "בימים האחרונים פגענו במחבלי חמאס – בכירים ופעילים, תקפנו תשתיות וחוסלו בכירים חות'ים בתימן, לצד פגיעה מדויקת במטרות חיזבאללה בלבנון, סיכול טרור באיו"ש, חיזוק הגנה בגבול סוריה ושימור מוכנות רב-זירתית מול מגוון איומים."
מיקי
בשבילנו כל ה7.10 תוצאה של עסקת שליט. עם כל הצער, המדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. ולא של אוסלו על מיצובישי. ולא של בריחת ברק על 4 האמהות...
בשבילנו כל ה7.10 תוצאה של עסקת שליט. עם כל הצער, המדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. ולא של אוסלו על מיצובישי. ולא של בריחת ברק על 4 האמהות מלבנון, ולא ההתנתקות מעזה על סגירת האי היווני, ולא עוד עיסקאות שמאל משיחי הזוי. הפעם זה הכרעה וניצחון. ואחרי 2000 עוד עשרים לא רלוונטים. את קפלן ננסר מקידום מטרות נצחון החמאס ותבוסת ישראל ונביס בבחירות יחד עם הבסה מוחלטת של החמאס במלחמה.המשך 11:57 05.09.2025
אלין
אלין
אני מרחמת על המשפחות וגם החטופים סובלים הרבה אם הרוע בארגון הזה תוצאו אותם כבר את כולם11:48 05.09.2025
רחל
רחל
תוצאו אותם ואת כולם כל העם רוצה שקט נפשי11:47 05.09.2025
למה הם עדיין בעזה
ה צ י ל ו12:33 05.09.2025
יעל
יעל
בחרת נתניהו - מה חשבת? שיצא מזה קולה? תאכל מה שבשלת, הבאת את זה על עצמך.12:26 05.09.2025
מיקי
אלין
אלין
אני מרחמת על המשפחות וגם החטופים סובלים הרבה אם הרוע בארגון הזה תוצאו אותם כבר את כולם11:48 05.09.2025
רחל
רחל
תוצאו אותם ואת כולם כל העם רוצה שקט נפשי11:47 05.09.2025
