ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, מתבטא בחריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בריאיון שיתפרסם בסוף השבוע ב"ידיעות אחרונות" וחלקים ממנו פורסמו באתר ynet. כהן מטיל על נתניהו אחריות למחדל 7 באוקטובר, וקורא להחלפת ההנהגה.

"הוא היה צריך להכריז על תאריך בחירות"

בריאיון אומר כהן כי נתניהו נושא באחריות על מתקפת חמאס. כשנשאל האם ראש הממשלה היה צריך להתפטר מיד לאחר ה-7 באוקטובר, ענה כהן: "הוא היה צריך לקחת אחריות ולהכריז על תאריך בחירות. זה דבר מובהק; אחריות אתה לא לוקח כשקורה משהו, אלא בתחילת התפקיד. כל מה שקרה ב-7 באוקטובר זאת אחריותו של רה"מ, יחד עם כל האחראים האחרים".

כהן חושף כי התריע בפני נתניהו על המצב הביטחוני עוד בטרם הטבח, בעקבות המשבר סביב הרפורמה המשפטית, אך לטענתו, ראש הממשלה לא פעל בעניין: "הוא אמר לי: 'אני לא יכול לעצור, זה מנוהל על ידי הממשלה'. אז אמרתי בראיון שאני חרד מהיכולת שלנו להגן על עצמנו. ותשמע, זה למות! אני אומר את זה עכשיו ומת, הורג אותי שלא עשו עם זה שום דבר! שלא הבינו".

"התנתקתי מנתניהו, אני לא אהיה מספר 2"

בנוסף, כהן מבהיר כי ניתק את קשריו עם ראש הממשלה: "הוא זה שהכריז עליי כיורש שלו. אני עצמי לא הכרזתי על עצמי, ובפן הפוליטי אני לא מכריז". הוא מציין עוד כי נתניהו לא דיבר איתו במשך שנה וחצי. למרות הצעות שהוצעו לו, כהן מבהיר כי הוא לא מתכוון להיות "מספר 2 של אף אחד" ומבהיר כי אם ייכנס לפוליטיקה, זה יהיה במטרה להוביל.