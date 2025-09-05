ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, מתבטא בחריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בריאיון שיתפרסם בסוף השבוע ב"ידיעות אחרונות" וחלקים ממנו פורסמו באתר ynet. כהן מטיל על נתניהו אחריות למחדל 7 באוקטובר, וקורא להחלפת ההנהגה.
"הוא היה צריך להכריז על תאריך בחירות"
בריאיון אומר כהן כי נתניהו נושא באחריות על מתקפת חמאס. כשנשאל האם ראש הממשלה היה צריך להתפטר מיד לאחר ה-7 באוקטובר, ענה כהן: "הוא היה צריך לקחת אחריות ולהכריז על תאריך בחירות. זה דבר מובהק; אחריות אתה לא לוקח כשקורה משהו, אלא בתחילת התפקיד. כל מה שקרה ב-7 באוקטובר זאת אחריותו של רה"מ, יחד עם כל האחראים האחרים".
כהן חושף כי התריע בפני נתניהו על המצב הביטחוני עוד בטרם הטבח, בעקבות המשבר סביב הרפורמה המשפטית, אך לטענתו, ראש הממשלה לא פעל בעניין: "הוא אמר לי: 'אני לא יכול לעצור, זה מנוהל על ידי הממשלה'. אז אמרתי בראיון שאני חרד מהיכולת שלנו להגן על עצמנו. ותשמע, זה למות! אני אומר את זה עכשיו ומת, הורג אותי שלא עשו עם זה שום דבר! שלא הבינו".
"התנתקתי מנתניהו, אני לא אהיה מספר 2"
בנוסף, כהן מבהיר כי ניתק את קשריו עם ראש הממשלה: "הוא זה שהכריז עליי כיורש שלו. אני עצמי לא הכרזתי על עצמי, ובפן הפוליטי אני לא מכריז". הוא מציין עוד כי נתניהו לא דיבר איתו במשך שנה וחצי. למרות הצעות שהוצעו לו, כהן מבהיר כי הוא לא מתכוון להיות "מספר 2 של אף אחד" ומבהיר כי אם ייכנס לפוליטיקה, זה יהיה במטרה להוביל.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
שוקר
בוקר טוב יוסי11:09 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתי
עוד סמרטוט שרואה עצמו רוה״מ11:08 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רמבו
ליוסי יש קבלות על העשיה מה לך יש חוץ מביקורת סמרטוט מי שמשמיץ ללא קבלות11:18 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דודו
תומר לי מה מסריך ואומר לך מי הספונסר שלך. מי ששופך עליו כסף אומר לו איזה מילים יישפכו לו מהפה.11:10 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמעיה
יוס אכזבה ענקית. אינו מסוגל לעמוד איתן מול התקשורת עובדה דרוקר הכריע אותו . זה מה שהתשקורת ציפתה ממנו לצאת נגד נתניהו. מציע לו לבדוק הכין נמצאים היום רב אלו שיצאו נגד נתניהו11:18 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דודו
תומר לי מה מסריך ואומר לך מי הספונסר שלך. מי ששופך עליו כסף אומר לו איזה מילים יישפכו לו מהפה.11:10 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שוקר
בוקר טוב יוסי11:09 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתי
עוד סמרטוט שרואה עצמו רוה״מ11:08 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רמבו
ליוסי יש קבלות על העשיה מה לך יש חוץ מביקורת סמרטוט מי שמשמיץ ללא קבלות11:18 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר