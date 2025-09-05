חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, מגיב לטענותיו של הרב יגאל לוינשטיין על הדחת לוחמים דתיים מסיירת מטכ"ל. אמש הרב יגאל לוינשטיין כתב בחשבון הטוויטר שלו כי "תוך חודשיים הודחו 11 לוחמים דתיים מהמסלול", וכינה זאת "הדרת דתיים בסיירת מטכ"ל".

בתגובה, פרסם חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, בעצמו איש סיירת מטכ"ל, פוסט תגובה. כהנא כתב כי הוא מגיב "בלב כבד" על הציוץ, וכי המשפט "הדיחו אותו כי הוא דתי" הוא משפט שלא שמע "כבר בערך 35 שנה וחשבתי שעבר מהעולם".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מתן כהנא בראיון לסרוגים. ארכיון (צילום: סרוגים)

כהנא פנה ישירות ל-11 הלוחמים שהודחו, והביע צער על כך שהוכנסו לדיון ציבורי. הוא המליץ להם "לא לאמץ את הנרטיב שהרב יגאל מציע כאן", והדגיש כי רבים מלוחמים שהתחילו בסיירת מטכ"ל והמשיכו ביחידות אחרות, עשו שירות ארוך ומשמעותי. לדבריו, אם יתלו את המעבר שלהם בדתיותם, הם "כנראה יפספסו הזדמנות לשיעור משמעותי". הוא קרא להם להמשיך להשקיע "בראש מורם ובכל הכוח" ביחידות בהן הם נמצאים כעת.

בהמשך, כהנא התייחס למערכת היחסים הארוכה שלו עם הרב לוינשטיין, וציין כי כאב לו לקרוא את הדברים שכתב. הוא הסביר כי סיירת מטכ"ל, יחד עם שתי יחידות העילית הנוספות, הן יחידות "אחרות" הדורשות "מצרף של תכונות וכישורים" נדיר. הוא טען כי לא נתקל מעולם במקרה שבו מישהו הועבר ליחידה אחרת כי הוא דתי, וכי יחידות העילית "מקצועיות מידי מכדי ששיקול כל כך לא רלוונטי יכנס למכלול השיקולים".

עוד באותו נושא מתן כהנא מכה על חטא: "לא אחזור על הטעות הזאת" 10:16 | חדשות סרוגים 69 0 😀 👏

כהנא הבהיר כי "אסור ששיקולים מסוג זה ישקלו כאשר בונים ומכשירים צוות לוחמים ביחידות העילית", והשווה זאת למנתח או טייס שסיימו את הכשרתם בזכות "העדפה מתקנת". לדבריו, משימות היחידות דורשות את האנשים המתאימים ביותר, ולא כאלה שנבחרו על בסיס שיקולים כמו "אשכנזי/ספרדי/עירוני/קיבוצניק/דתי/חילוני". הוא סיכם כי למרות שניתן להעביר ביקורת על סיירת מטכ"ל, "הדרת דתיים' זה משהו שכבר מזמן עבר מהעולם".