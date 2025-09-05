חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, מגיב לטענותיו של הרב יגאל לוינשטיין על הדחת לוחמים דתיים מסיירת מטכ"ל. אמש הרב יגאל לוינשטיין כתב בחשבון הטוויטר שלו כי "תוך חודשיים הודחו 11 לוחמים דתיים מהמסלול", וכינה זאת "הדרת דתיים בסיירת מטכ"ל".
בתגובה, פרסם חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, בעצמו איש סיירת מטכ"ל, פוסט תגובה. כהנא כתב כי הוא מגיב "בלב כבד" על הציוץ, וכי המשפט "הדיחו אותו כי הוא דתי" הוא משפט שלא שמע "כבר בערך 35 שנה וחשבתי שעבר מהעולם".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
כהנא פנה ישירות ל-11 הלוחמים שהודחו, והביע צער על כך שהוכנסו לדיון ציבורי. הוא המליץ להם "לא לאמץ את הנרטיב שהרב יגאל מציע כאן", והדגיש כי רבים מלוחמים שהתחילו בסיירת מטכ"ל והמשיכו ביחידות אחרות, עשו שירות ארוך ומשמעותי. לדבריו, אם יתלו את המעבר שלהם בדתיותם, הם "כנראה יפספסו הזדמנות לשיעור משמעותי". הוא קרא להם להמשיך להשקיע "בראש מורם ובכל הכוח" ביחידות בהן הם נמצאים כעת.
בהמשך, כהנא התייחס למערכת היחסים הארוכה שלו עם הרב לוינשטיין, וציין כי כאב לו לקרוא את הדברים שכתב. הוא הסביר כי סיירת מטכ"ל, יחד עם שתי יחידות העילית הנוספות, הן יחידות "אחרות" הדורשות "מצרף של תכונות וכישורים" נדיר. הוא טען כי לא נתקל מעולם במקרה שבו מישהו הועבר ליחידה אחרת כי הוא דתי, וכי יחידות העילית "מקצועיות מידי מכדי ששיקול כל כך לא רלוונטי יכנס למכלול השיקולים".
כהנא הבהיר כי "אסור ששיקולים מסוג זה ישקלו כאשר בונים ומכשירים צוות לוחמים ביחידות העילית", והשווה זאת למנתח או טייס שסיימו את הכשרתם בזכות "העדפה מתקנת". לדבריו, משימות היחידות דורשות את האנשים המתאימים ביותר, ולא כאלה שנבחרו על בסיס שיקולים כמו "אשכנזי/ספרדי/עירוני/קיבוצניק/דתי/חילוני". הוא סיכם כי למרות שניתן להעביר ביקורת על סיירת מטכ"ל, "הדרת דתיים' זה משהו שכבר מזמן עבר מהעולם".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
דניאל
מתן צודק הרב יגאל יש לי תחושה שאתה רוצה להיות בודד כדתי שהיה בסיירת מטכל מי שמפלגתו קרסה אל תטיף ואל תציע לדעתי בהיותו דתי קל להעיפו כמו...
מתן צודק הרב יגאל יש לי תחושה שאתה רוצה להיות בודד כדתי שהיה בסיירת מטכל מי שמפלגתו קרסה אל תטיף ואל תציע לדעתי בהיותו דתי קל להעיפו כמו שפריפריה אחד ל10רק בטיס מתן פעם החזקתי ממך ומבנט בעיני אתם כלום ושום דבר על בנט בכלל אין מה לדבר אחרי שרמה את בוחריו בשקרים וחתם ואמר הוא רוצה להיות מנהיג ואתה ? מציע לך תדאג שמפלגתך לא תעבור את אחוז החסימההמשך 10:59 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רמת תגובה: בוט של סמוטריץ
דביל11:16 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת תנצח
הרב לוינשטיין צודק ב1000%. מניסיון אישי. הדחה אחרונה. לא יתכן שמתחילים את המסלול 20% דתיים ומסיימים אותו 3%. בסרקזם אומר שכנראה השיקולים הרלוונטיים עליהם מדבר מתן הם אכילת חזיר.11:15 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
mch
אין לי מושג כמה נקלטים לסיירת מטכל בכל מחזור. לא יודע באיזה שלב הודחו כל אחד מה- 11. מה שאני כן יודע שיש מיונים עוד לפני התחלת ההכשרה. ובכל זאת,...
אין לי מושג כמה נקלטים לסיירת מטכל בכל מחזור. לא יודע באיזה שלב הודחו כל אחד מה- 11. מה שאני כן יודע שיש מיונים עוד לפני התחלת ההכשרה. ובכל זאת, מקבץ כזה של מודחים דתיים במשך זמן קצר אומר דרשני. מתן כהנא עשה לעצמו חיים קלים באומרו "זה קרה מזמן, תאמינו לי זה לא יכול לקרות היום". אחרי 7.10.2023 הכל יכול לקרות.המשך 11:15 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
מתן צודק הרב יגאל יש לי תחושה שאתה רוצה להיות בודד כדתי שהיה בסיירת מטכל מי שמפלגתו קרסה אל תטיף ואל תציע לדעתי בהיותו דתי קל להעיפו כמו...
מתן צודק הרב יגאל יש לי תחושה שאתה רוצה להיות בודד כדתי שהיה בסיירת מטכל מי שמפלגתו קרסה אל תטיף ואל תציע לדעתי בהיותו דתי קל להעיפו כמו שפריפריה אחד ל10רק בטיס מתן פעם החזקתי ממך ומבנט בעיני אתם כלום ושום דבר על בנט בכלל אין מה לדבר אחרי שרמה את בוחריו בשקרים וחתם ואמר הוא רוצה להיות מנהיג ואתה ? מציע לך תדאג שמפלגתך לא תעבור את אחוז החסימההמשך 10:59 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רמת תגובה: בוט של סמוטריץ
דביל11:16 05.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר