ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, העניק הערב את "אות יקיר השומרון" למייסדי ההתיישבות באזור: בני ובינה קצובר והרב מנחם וטובה פליקס. הארבעה, שהיו ממקימי גרעין אלון מורה – גוש אמונים, קיבלו את ההוקרה מול אלפי בני אדם באירוע פתיחת חגיגות 50 שנות התיישבות בשומרון.

הרב פליקס ורעייתו טובה, יחד עם בני ובינה קצובר, היו הראשונים שקראו להקים התיישבות בשומרון ופעלו כדי להוציא את הרעיון לפועל. בכך, הם סללו את הדרך להקמת עשרות יישובים שבהם חיים כיום מאות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון.

בנאומו, הודה ראש המועצה יוסי דגן למייסדים ואמר: "אני רוצה לומר תודה רבה לבני ולבינה קצובר, לרב מנחם ולטובה פליקס – אתם שהקמתם את ההתיישבות בשומרון, אנחנו מצדיעים לכם, יקירי השומרון. מהשורשים האלו של גרעין אלון מורה ושל גוש אמונים אנחנו שואבים כוחות לשני היעדים הברורים שלנו: ריבונות מלאה… לא גושים, ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון. אני קורא לראש הממשלה להחיל ריבונות. אנחנו נילחם על זה ונביא את זה ביחד בעזרת ה'. המשימה השנייה – להביא את המסות של היהודים לכאן. בכוח האמונה נגיע למיליון תושבים בשומרון בריבונות מלאה של מדינת ישראל".

בני קצובר, שקיבל את התעודה בהתרגשות, סיפר על ימי ההתחלה: "כשבאנו לכאן אחרי ששת הימים, לא היו יהודים בשומרון. שמונה פעמים עלינו לקרקע ושבע פעמים פינו אותנו. בסוף גם הממשלה הבינה שאי אפשר לעצור עם שלם מלחזור ללב ארצו. כשהתחלנו לא היו פה יהודים – היום אנחנו מתקרבים ל-600 אלף. אנחנו בדרך למיליון ולריבונות מלאה. עם אמונה אפשר להתגבר על כל העולם".