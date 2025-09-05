הפרשן הפוליטי עמית סגל, מציג ניתוח מעמיק של האסטרטגיה של גוש מתנגדי נתניהו לקראת הבחירות הקרובות, כשעיקרה הוא נצחון גם בלי השגת 61 מנדטים. בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום' ציין סגל כי נקודת המוצא של מתנגדי נתניהו היא שהפיצול בגוש משרת את ראש הממשלה, וכי הדרך הנכונה עבורם היא ליצור "ראש חץ ברור" עם מועמד מוביל לראשות הממשלה וסביבו כמה מפלגות לווין.

השבוע, אביגדור ליברמן הציע תיאום בין מרכיבי הגוש. בשיחה עם סגל, התברר כי הכוונה אינה לאיחוד רשימות, אלא לקווי יסוד כלליים משותפים. הגוש, לדבריו, יציע "סופרמרקט של מוצרים": ימין חילוני, ימין-מרכז, מרכז ושמאל, שכולם יארזו תחת מותג בית אחד. המטרה היא להבהיר לציבור כיצד תיראה הקואליציה הבאה ומה יהיו צעדיה הראשונים.

ליברמן מזהיר מפני "מפלגות אווירה" חדשות, וקובע כי הן מהוות את "האיום האסטרטגי" על הגוש. מפלגות אלו, לדבריו, לא יפסלו את נתניהו, ועל ידי כך יחסלו בפועל את סיכויי הגוש להקים ממשלה. הוא מציין כי יוסי כהן, או כל אחד אחר שיבוא, לא צריך להיות מתואם עם נתניהו כדי להגיש לו סיוע משמעותי.

סגל מתייחס גם לתוכנית גיבוי אפשרית במקרה שהגוש לא ישיג 61 מנדטים. על פי התוכנית, הגוש ינסה לעבור במנדט אחד את גוש נתניהו, להשביע ממשלה בהימנעות המפלגות הערביות, וללכת מיד לבחירות. הרעיון הוא להזיז את נתניהו מלשכת ראש הממשלה.

סגל מתאר זאת כ"מחשבה מטורפת פוליטית", שכן לדעתו, נתניהו ישמח לרוץ לבחירות שיתמקדו בשאלה מי נשען על ערבים, ולא בנושאים כמו החרדים או אירועי ה-7 באוקטובר.