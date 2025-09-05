משרד הבריאות הוציא היום, ה-4 בספטמבר 2025, צו הפסקה מנהלי למסעדת "אימפריית הבשר" (הסטקייה) בנהריה, עקב ממצאי ביקורת חמורים שהעלו חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור. הצו נמסר לבעל העסק וניתן לאחר התייעצות עם יועץ משפטי בלשכת הבריאות.
מהביקורת, שנערכה על ידי מפקחים ממשרד הבריאות ועיריית נהריה, עלה כי המסעדה פועלת ללא רישיון עסק בתוקף, וכי מצבה התברואתי, התחזוקתי והטכנולוגי אינו עומד בדרישות החוק.
ליקויים חמורים נמצאו במקום
דו"ח הביקורת מפרט שורה ארוכה של ליקויים שנמצאו במטבח ובשטח העסק:
- תברואה וניקיון: המטבח נמצא במצב ירוד עם לכלוך רב, סימני נזילות, שומן ואבנית על הקירות והתקרה. כמו כן, פחי האשפה היו ללא מכסים.
- זיהום צולב: נמצא כי המטבח אינו מחולק כראוי למדורי עבודה נפרדים, מה שעלול לגרום לזיהום צולב בין מזון גולמי למזון מוכן לאכילה. בנוסף, לא הייתה הפרדה בין סכינים המשמשים לבשר בקר, ירקות ובשר עוף.
- אחסון: מוצרי מזון ואריזות נצפו על הרצפה בתנאי תברואה ירודים. בחצר האחורית נמצאו ירקות על הכביש לצד לכלוך רב.
- מזיקים: תקרה פתוחה ורשת קרועה בדלת האחורית מאפשרות חדירת מזיקים כמו עכברים, חולדות וחרקים.
- תשתית: נצפו קירות שבורים, תעלות ניקוז מלוכלכות, תאורה שאינה מתאימה לבית אוכל וללא מיגון, וחוסר בכיורים מופרדים ומחסן עוד צוין כי בעסק אין תאי שירותים נפרדים לציבור ולעובדים.
הסכנות וההשלכות
משרד הבריאות קבע כי מצב העסק "מקרין סכנה ממשית וחשש משמעותי לפגיעה בבריאות הציבור" וכי "העסק במתכונתו הנוכחית אינו יכול להמשיך לפעול".
הצו מורה לבעלים, למנהלים או לכל מי שפועל מטעם העסק, להפסיק כל פעילות ולסגור אותו לאלתר. הצו ייכנס לתוקפו למשך 30 יום, והמשטרה הוסמכה לאכוף אותו הפרת הצו עלולה להוביל למאסר של עד 18 חודשים או לקנס כספי.
בעל העסק רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הצו וכן להודיע למשרד הבריאות על תיקון הליקויים. במקרה כזה, משרד הבריאות ישקול את ביטול הצו בכפוף לביקורת חוזרת.
