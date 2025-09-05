ג'ודי ניר מוזס וסילבן שלום התאחדו הערב (חמישי) כדי לחגוג את חתונת בנם הצעיר, אלון, שנישא לבחירת ליבו נופר עלומי. החתונה נערכה במקום האירועים "בית על הים" ביפו.
האירוע, שנחגג בנוכחות קרובי משפחה וחברים, משך אליו דמויות מוכרות מהעולם העסקי והחברתי, בהן נוני מוזס, תמי מוזס, מימי מוזס, וכן אנשי ציבור כמו אלונה ברקת, פנינה רוזנבלום ואמירה בוזגלו.
ג'ודי וסילבן היו נשואים במשך כ-24 שנים, מ-1993 ועד 2017, והם הורים לשלושה ילדים משותפים. גירושיהם הסתיימו באופן רשמי בשנת 2021. בשנתיים וחצי האחרונות, ג'ודי מתגוררת במנהטן, ניו יורק, עם בן זוגה הנוכחי, עורך הדין אבי רוטנברג.
אליהו 3
מענין את הסבתא. חבורת מסכנים בבית סוהר של כסף רושם וחיים של משחק מתמיד.08:49 05.09.2025
רועי
מושחתים רקובים. מה עשיתם למען המדינה באמת? אתם סתם, פשוט סתם.09:27 05.09.2025
