פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק י' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ט. לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה. זמני כניסת ויציאת השבת ירושלים כניסת השבת: 18:22. יציאת השבת: 19:34 תל אביב כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:36 דבר תורה לפרשת כי תצא חיפה כניסת השבת: 18:32. יציאת השבת: 19:36 באר שבע כניסת השבת: 18:40. יציאת השבת: 19:35 חברון כניסת השבת: 18:42. יציאת השבת: 19:34 גוש עציון כניסת השבת: 18:42. יציאת השבת: 19:34 אריאל כניסת השבת: 18:28 יציאת השבת: 19:34 אילת כניסת השבת: 18:27 יציאת השבת: 19:33 צפת כניסת השבת: 18:32 יציאת השבת: 19:34

