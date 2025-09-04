הסיפור המרגש של הלוחם שנפצע מ-RPG, לפני חתונתו התחתן בתאריך המקורי בבית החולים, כשהזוג מוקפים במשפחה, חברים וצוותים רפואיים

ליעקב וארוסתו תאיר כבר היה הכול לקראת החתונה – תאריך ואולם, טבעות, חליפה ושמלת כלה. אבל ברגע אחד הכול השתנה, כשנפצע קשה לפני כחודשיים מפגיעת טיל RPG.

יעקב פונה במסוק לסורוקה, הובהל לחדר הטראומה, משם לחדר הניתוח ולאחר מכן אושפז בטיפול נמרץ כללי. הוא עבר סדרת ניתוחים מורכבים שהצילו את רגלו הימנית מקטיעה, וכיום הוא מאושפז במחלקה אורתופדית ב'.

יעקב מספר: "שבועיים לפני שנפצעתי עוד הספקתי לקנות חליפה וטבעות. כשפקחתי עיניים בטיפול נמרץ וראיתי את תאיר ידעתי שהחתונה תתקיים בתאריך שקבענו, למרות הכול."

צוותי סורוקה הרבים התגייסו למשימה, וכך – ארבע שנים אחרי שהכירו והתאהבו, וחודשיים אחרי הפציעה המטלטלת – עמדו היום השניים באירוע מרגש במיוחד, מתחת לחופה בגינת מרכז לגסי הריטג' בסורוקה, מוקפים במשפחה, חברים וצוותים רפואיים.

גם ד"ר יותם היינמן, מנהל שירות טראומה מורכבת במערך האורתופדי שהוביל את הטיפול בו הגיע להשתתף בשמחה: "יעקב הפגין כוחות יוצאי דופן במסע ההחלמה. נוצר בינינו קשר מיוחד, ואני מאחל לו ולתאיר זוגיות מאושרת והרבה בריאות."