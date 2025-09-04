אירוע דרמטי התרחש הערב (חמישי) לפני זמן קצר באשדוד. במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרים ומתנדבים בעיר אשדוד, נערכו סריקות באחד מאתרי הבניה, במהלכם אותרו ונעצרו ארבעה שוהים בלתי חוקיים שנאזקו.

לאחר הובלתם מאחת הקומות הגבוהות באתר למטרת המשך בידוק, שניים מהם הצליחו להימלט וכעת כוחות משטרה גדולים שהוקפצו לאזור, עורכים סריקות נרחבות במטרה לאתר ולעצור את החשודים. שלושה  שוהים בלתי חוקיים נוספים שנעצרו בפעילות, הועברו להמשך חקירה.