אירוע דרמטי התרחש הערב (חמישי) לפני זמן קצר באשדוד. במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרים ומתנדבים בעיר אשדוד, נערכו סריקות באחד מאתרי הבניה, במהלכם אותרו ונעצרו ארבעה שוהים בלתי חוקיים שנאזקו.
לאחר הובלתם מאחת הקומות הגבוהות באתר למטרת המשך בידוק, שניים מהם הצליחו להימלט וכעת כוחות משטרה גדולים שהוקפצו לאזור, עורכים סריקות נרחבות במטרה לאתר ולעצור את החשודים. שלושה שוהים בלתי חוקיים נוספים שנעצרו בפעילות, הועברו להמשך חקירה.
גד
תפיסה (כמעט יום-יומית !) של שבחי"ם, לעשרותיהם !!!! אין פלא... את השבחי"ם, משחררים, או אוסרים קצרות, ולתומכיהם אזרחי המדינה, לא עושים כלום (מקסימום, כמה גרושים קנס). רק, אם יחזירו אותם...
תפיסה (כמעט יום-יומית !) של שבחי"ם, לעשרותיהם !!!! אין פלא... את השבחי"ם, משחררים, או אוסרים קצרות, ולתומכיהם אזרחי המדינה, לא עושים כלום (מקסימום, כמה גרושים קנס). רק, אם יחזירו אותם למדינותיהם/ביתם, ע"י זריקה לים, דרכו, יישחו לביתם, והחרמת הרכוש בו לנו/שהו/נסעו, וענישת נותני-החסות (הרס ביתם והחרמת רכבם + מאסר), יבוא קץ לדבר. לאלה ואלה, המשוואה תיטה סו"ס לרעה מהותית. את כל השאר, כבר ניסינו, וכשלנו.המשך 22:04 04.09.2025
גד
