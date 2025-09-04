גבר בשנות ה-50 לחייו נרצח מירי בעוספיה. שוטרי תחנת נשר פתחו היום לפני זמן קצר בחקירה לאחר קבלת הדיווח הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה

גבר בשנות ה-50 לחייו נרצח היום (חמישי) מירי בעוספיה. שוטרי תחנת נשר פתחו היום לפני זמן קצר בחקירה לאחר קבלת הדיווח. כתוצאה מהירי כאמור נקבע מותו במקום על פי דיווח של גורמי הרפואה.

שוטרי תחנת נשר שהגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

עוד באותו נושא הקרבן הערבי ה-173: בדואית נרצחה על רקע כבוד המשפחה 13:11 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

מוקדם יותר היום קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על גופת אישה בשנות ה־20 לחייה, שאותרה בשטח פתוח בפזורה הבדואית סמוך לרהט, כך נמסר מדוברות המשטרה.