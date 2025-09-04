סקר שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12, מראה המשך התחזקות של בנט, החלשות של הליכוד, וקריסה של גנץ מתחת לאחוז החסימה. מה קורה במקרה שבנט וליברמן מתאחדים?
על פי הסקר, הליכוד שומר על ההובלה אך נחלש ל-24 מנדטים. נפתלי בנט שוב גבוה עם 19 מנדטים, ואילו גדי איזנקוט – שמוזכר כאופציה מרכזית במחנה המרכז-שמאל – מקבל 12 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" מקבלת 11 מנדטים, ישראל ביתנו 11, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, עוצמה יהודית 7, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 כל אחת, והציונות הדתית 4.
מתחת לאחוז החסימה
בל"ד 2.3%
גנץ 2.1%
גושים
אופוזיציה 60
חד"ש-תע"ל + רע"ם 10
סה"כ אופוזיציה 70
סה"כ קואליציה 50
איחוד של בנט וליברמן מניב 30 מנדטים, ומוריד את נתניהו ל- 25 אבל הגוש שלהם יורד במנדט ל-59
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
סיני
תחלמו21:29 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
הכל בלוף עד הבחירות הכל ישתנה21:21 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
צריך לעשות הכל ולשים אגו בצד חייבים ממשלה חדשה שפויה דמוקרטית ליברלית ואם אפשר ללא נציגי החרדים21:17 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר