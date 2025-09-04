שבוע לאחר שנפגש עם בנט ופנה ללפיד, ליברמן ממשיך לקדם את רעיון "הגוש הציוני" – ויור ישראל ביתנו נפגש עם גדי איזנקוט

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, וח"כ גדי איזנקוט נפגשו הערב (חמישי). בפגישה דנו השניים בתיאום ושיתוף פעולה בין מפלגות האופוזיציה הציוניות, ובגיבוש קווי יסוד משותפים עבור גוש ציוני שיוכל להוות חלופה שלטונית מגובשת, אחראית וערכית.

בישראל ביתנו טוענים שהמהלך נועד להציג לציבור אלטרנטיבה לממשלה הנוכחית – שלדברי ליברמן היא "ממשלת השבעה באוקטובר". לדבריו, יש הכרח בגיבוש חזון משותף שיחזק את המחנה הציוני ויוביל את ישראל בדרך אחרת.

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי ליברמן גיבש מסמך חוקה לישראל, שנוסח בעזרת משפטנים בכירים בהם פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' אוריאל רייכמן ומשה ניסים. החוקה כוללת שורת עקרונות ובהם הגבלת כהונה לראש ממשלה, ביטול החוק הנורבגי, ביצור מעמד חוקי היסוד וחובת נשיאה בנטל. ליברמן הבהיר כי בכוונתו להביא את החוקה לאישור בממשלה הבאה, וכי כל מפלגות האופוזיציה הציוניות יתבקשו להסכים לה מראש.

הפגישה עם איזנקוט מתקיימת ברצף לפניותיו של ליברמן לראשי האופוזיציה. לפני כשבוע פנה במכתב ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד וביקש ממנו לכנס בדחיפות את כלל המפלגות הציוניות, ובשבוע שעבר נפגש עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כדי לקדם את הרעיון.

בלשכתו של ליברמן ציינו כי המטרה היא לגבש "חלופה שלטונית ציונית, אחראית וערכית", וכי המגעים עם מנהיגי האופוזיציה יימשכו בתקופה הקרובה.

אחרי הפגישה ליברמן צייט מחשבון הx שלו: ״למפלגות של ממשלת השבעה באוקטובר יש רק מכנה משותף אחד: מנהיג כושל.״