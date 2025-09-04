חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.09.2025 / 19:42

על אף שאינו נושא תפקיד רשמי, יאיר נתניהו הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר על אביו – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל הליך קבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה

על אף שאינו נושא בתפקיד רשמי, יאיר נתניהו בן ה-34, הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר על אביו – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל הליך קבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה. קבלו 10 דברים שאולי לא ידעתם על יאיר נתניהו.

תגיות: בנימין נתניהו, יאיר נתניהו, עשרה דברים שלא ידעתם