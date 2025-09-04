על אף שאינו נושא בתפקיד רשמי, יאיר נתניהו בן ה-34, הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר על אביו – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל הליך קבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה. קבלו 10 דברים שאולי לא ידעתם על יאיר נתניהו.
- מקום מגורים: הוא מתגורר באיזור מיאמי, פלורידה, מאז שעזב את ישראל.
- אבטחה יקרה: למרות שעזב את הארץ, הוא עדיין מאובטח על ידי השב"כ בחו"ל בעלות המוערכת בלפחות שניים וחצי מיליון שקלים בשנה.
- ייצוג משפטי: יאיר מיוצג על ידי עורך דין שייצג בעבר גם את מלאניה טראמפ.
- שירות צבאי: הוא שירת בדובר צה"ל, שם עסק בניתוח ידיעות ובתקשורת בינלאומית.
- השכלה: הוא בעל תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בדיפלומטיה מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
- סערות ברשתות: חשבון הפייסבוק שלו נחסם בעבר ל-24 שעות בעקבות פוסטים שבהם תקף את הרשת וכינה פלסטינים "מפלצות בדמות אדם".
- מעורבות פוליטית: הוא נחשב לאחת מהדמויות המשפיעות בצוות שמקיף את ראש הממשלה, על אף שהוא אינו נושא בתפקיד רשמי.
- נאום פוליטי בארה"ב: בשנת 2019 הוא נאם נאום פוליטי ראשון בפומבי, באלבמה, והתייחס לאיראן, פלסטינים ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
- תיקים משפטיים: הוא היה מעורב במספר תביעות דיבה, הן כתובע והן כנתבע, וחויב בפיצויים כספיים.
- הפצת תיאוריות קשר: על פי פרסומים שונים, הוא נחשב לאחד המפיצים המרכזיים של תיאוריות קשר, כולל תיאוריית "הבגידה מבפנים" הקשורה לאירועי ה-7 באוקטובר.
