על אף שאינו נושא בתפקיד רשמי, יאיר נתניהו בן ה-34, הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר על אביו – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל הליך קבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה. קבלו 10 דברים שאולי לא ידעתם על יאיר נתניהו.

  1. מקום מגורים: הוא מתגורר באיזור מיאמי, פלורידה, מאז שעזב את ישראל.
  2. אבטחה יקרה: למרות שעזב את הארץ, הוא עדיין מאובטח על ידי השב"כ בחו"ל בעלות המוערכת בלפחות שניים וחצי מיליון שקלים בשנה.
  3. ייצוג משפטי: יאיר מיוצג על ידי עורך דין שייצג בעבר גם את מלאניה טראמפ.

לזימי על יאיר נתניהו (ערוץ כנסת)
  1. שירות צבאי: הוא שירת בדובר צה"ל, שם עסק בניתוח ידיעות ובתקשורת בינלאומית.
  2. השכלה: הוא בעל תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בדיפלומטיה מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
  3. סערות ברשתות: חשבון הפייסבוק שלו נחסם בעבר ל-24 שעות בעקבות פוסטים שבהם תקף את הרשת וכינה פלסטינים "מפלצות בדמות אדם".
  4. מעורבות פוליטית: הוא נחשב לאחת מהדמויות המשפיעות בצוות שמקיף את ראש הממשלה, על אף שהוא אינו נושא בתפקיד רשמי.
  5. נאום פוליטי בארה"ב: בשנת 2019 הוא נאם נאום פוליטי ראשון בפומבי, באלבמה, והתייחס לאיראן, פלסטינים ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
  6. תיקים משפטיים: הוא היה מעורב במספר תביעות דיבה, הן כתובע והן כנתבע, וחויב בפיצויים כספיים.
  7. הפצת תיאוריות קשר: על פי פרסומים שונים, הוא נחשב לאחד המפיצים המרכזיים של תיאוריות קשר, כולל תיאוריית "הבגידה מבפנים" הקשורה לאירועי ה-7 באוקטובר.